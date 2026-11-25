Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Senado de la República avanzó en la aprobación de una adición de 3,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación para 2026, una decisión crucial que impactará principalmente a los adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor y a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con la discusión desarrollada en la plenaria del martes 24 de noviembre, la iniciativa recibió el respaldo de 53 senadores, aunque su trámite aún no termina, pues depende de la votación de la Cámara de Representantes, última instancia antes de pasar a sanción presidencial.

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Según la información presentada durante el debate, el proyecto distribuye estos nuevos recursos en dos grandes bloques. El primero y más alto, por un monto de 2,7 billones de pesos, está destinado al Fondo Milagro, creado para financiar la atención humanitaria, recuperación, rehabilitación y reconstrucción de los territorios impactados por el sismo. Además, la gestión de estos recursos estará acompañada de estrictos controles, ya que el gerente de ese fondo deberá presentar informes mensuales al Congreso, la Procuraduría y la Contraloría General, detallando el origen y destino de los dineros, los contratos, las erogaciones y el avance de los proyectos financiados.

El segundo grupo de recursos, por 1,1 billones de pesos, será dirigido al plan Colombia Mayor, que actualmente asiste económicamente a cerca de tres millones de personas mayores en el país. La adición busca garantizar las transferencias económicas ajustadas para el mes de diciembre, ya que se habían presentado alertas sobre la falta de fondos disponibles para cumplir con esos pagos, situación que generó preocupación entre los beneficiarios y sus familias.

De manera paralela a la adición presupuestal, el Senado también aprobó traslados presupuestales por 1,47 billones de pesos, una maniobra independiente que redistribuye dinero existente dentro del presupuesto. De esa suma, hasta 1,2 billones están destinados a atender obligaciones de la empresa Air-e con acreedores vinculados al sector energético, aunque esa suma deberá ser reintegrada posteriormente por la compañía. La aprobación definitiva de estas transferencias y los nuevos recursos está sujeta a la votación pendiente en la Cámara de Representantes, cuya reunión se programó para el 25 de noviembre después de no haberse podido realizar el día anterior por falta de quórum, según la información oficial entregada en la jornada.

¿Cuáles son los beneficios directos de la adición de $3,8 billones aprobada por el Senado?

De acuerdo con lo aprobado en el Senado, los recursos se destinarán principalmente a la atención humanitaria y reconstrucción de zonas afectadas por el reciente sismo, a través del Fondo Milagro, y a garantizar las transferencias del programa Colombia Mayor para adultos mayores, beneficiando así a sectores vulnerables que requieren apoyo financiero inmediato.

¿Por qué es importante el seguimiento al Fondo Milagro y cómo se hará?

El seguimiento al Fondo Milagro es relevante para asegurar la transparencia y correcta utilización de los recursos asignados. Según el proyecto, el gerente del fondo tendrá la obligación de presentar informes mensuales al Congreso, la Procuraduría y la Contraloría, detallando los movimientos de dinero, contratos y avances en las obras, como medida de control y rendición de cuentas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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