Colombia tiene un potencial exportador cercano a US$ 1.300 millones hacia China, pero US$ 797 millones todavía no se han aprovechado, según un informe de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

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El análisis identifica oportunidades para ampliar las ventas de productos agropecuarios y bienes con mayor transformación, con el objetivo de diversificar la oferta colombiana en ese mercado.

Entre los productos con mayor potencial se encuentra la carne bovina congelada, con oportunidades estimadas en US$ 74 millones, de los cuales US$ 36 millones están pendientes de aprovechar.

El plátano registra un potencial de US$ 69 millones, mientras que el aguacate alcanza US$ 10 millones, con cerca de US$ 4,4 millones sin explotar.

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El informe también destaca posibilidades para los cosméticos, productos de belleza, medicamentos, agroquímicos y azúcar de caña. En particular, los productos de belleza y cuidado de la piel tienen un potencial de US$ 19 millones.

Estas oportunidades contrastan con la composición actual de las exportaciones colombianas a China, pues en 2025 los bienes minero-energéticos representaron el 67,8 % de las ventas hacia ese país.

Por otra parte, las exportaciones no minero-energéticas sumaron US$ 529,8 millones en 2025, con un crecimiento del 13,1 % frente a 2024. La carne bovina también mostró avances, con un aumento del 189,1 % en los cortes de cuartos delanteros.

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