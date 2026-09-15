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El dólar estadounidense cumple un papel fundamental en la economía de Colombia, pese a que el peso colombiano es la moneda de curso legal. Muchas de las transacciones relacionadas con comercio exterior, inversión extranjera y otras operaciones financieras dependen directamente de la cotización del dólar. Por este motivo, cualquier variación en el valor de esta divisa suele impactar los bolsillos de empresarios y ciudadanos, así como las cuentas nacionales del país. De acuerdo con información proporcionada en el artículo, el dólar es una referencia clave en los mercados de Colombia y constituye un factor determinante en el día a día de las actividades económicas más importantes.

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Colombia orienta buena parte de sus exportaciones a mercados internacionales. Productos como petróleo, café, flores, banano y carbón, por ejemplo, son vendidos principalmente bajo acuerdos en dólares, lo que implica que un aumento en el precio de la divisa estadounidense favorece a exportadores nacionales al recibir más pesos por cada dólar que llega al país. Sin embargo, este fenómeno tiene una contraparte: gran cantidad de productos que Colombia importa, entre ellos maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos y materias primas industriales, deben pagarse también en dólares. Así, cuando la moneda estadounidense se encarece, las importaciones se vuelven más costosas para el país y para el consumidor final.

La incidencia del dólar en el costo de vida es otro aspecto relevante. Según el artículo citado, cuando la divisa sube, los productos importados o fabricados con insumos del exterior suelen incrementar su precio. Esto ocurre, por ejemplo, con electrodomésticos, celulares, computadores y repuestos de vehículos. Inclusive algunos alimentos pueden verse afectados si dependen de insumos traídos desde otros países. Como resultado, un dólar caro puede empujar la inflación, pues algunas empresas terminan trasladando el aumento de costos hacia los consumidores.

El impacto se nota en muchos frentes; incluso los viajes internacionales, frecuentemente pagados en dólares, se tornan más costosos para los colombianos cuando la tasa de cambio se eleva. En cuanto al presente, la tasa representativa del mercado indica que el dólar se cotiza en 3.109,3 pesos colombianos. Este indicador es seguido de cerca por inversionistas, dado que una tasa de cambio estable transmite confianza a los mercados, mientras que la volatilidad de la moneda genera incertidumbre en sectores económicos estratégicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el precio del dólar afecta los precios en Colombia?

El precio del dólar influencia directamente los precios en Colombia porque muchos bienes y servicios se importan pagando en dólares. Cuando el dólar sube frente al peso, esos productos se encarecen, lo que puede provocar aumentos en el costo de vida, especialmente en artículos como tecnología, vehículos y alimentos dependientes de insumos extranjeros.

¿Cómo beneficia o perjudica al país una subida del dólar?

Una subida del dólar beneficia a los exportadores porque reciben más pesos por cada dólar que ingresan al país. Sin embargo, perjudica al sector importador y a los consumidores, ya que los productos extranjeros se encarecen, lo que puede aumentar la inflación y afectar el poder adquisitivo de la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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