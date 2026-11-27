Indra Group presentó oficialmente Forward2030, una ambiciosa hoja de ruta estratégica con la que busca transformar su modelo de negocio y más que duplicar sus ingresos actuales antes de finalizar la década.

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La compañía, que cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 5.457 millones de euros, proyecta superar los 12.000 millones de euros en ingresos en 2030 y sentar las bases para alcanzar los 20.000 millones de euros en 2035.

El plan marca un giro estructural en la arquitectura corporativa de la organización: dejar de operar como un simple agregador de líneas de negocio para evolucionar hacia un único sistema integrado centrado en tecnologías duales —es decir, desarrollos con aplicación tanto en el ámbito civil como en el militar— para sectores críticos. Esta nueva propuesta de valor se articulará alrededor de tres grandes pilares: Defensa y Espacio, Tecnología inteligente e Infraestructuras críticas.

Cambios estratégicos en Indra para los próximos años

Según explicó Ángel Simón, presidente de Indra Group, esta transformación responde a un acuerdo unánime del Consejo de Administración, que también simplificó su estructura y reorganizó sus comisiones para agilizar la toma de decisiones.

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Para ejecutar el plan, la empresa implementará el modelo denominado E3, diseñado para Ejecutar con fiabilidad los contratos vigentes, Evolucionar hacia una compañía enfocada en productos propios competitivos y Expandir su presencia internacional desde el primer día.

IndraMind y la apuesta por la inteligencia artificial soberana

Uno de los cambios más relevantes dentro de la nueva estructura es la consolidación de IndraMind como la pieza estratégica transversal que cohesionará todas las divisiones del grupo. Esta unidad conecta dominios militares, de seguridad y civiles críticos mediante una capa soberana de inteligencia artificial, mando y control (C2) e integración tecnológica.

Con una cartera actual de 400 millones de euros, 15 soluciones ya desarrolladas y un equipo superior a los 3.000 expertos en IA, IndraMind tiene la meta de escalar hasta los 1.200 millones de euros en ingresos para 2030, manteniendo un equilibrio del 50 % entre soluciones de defensa y aplicaciones civiles. Con ello, la organización busca posicionarse como el referente español en inteligencia artificial soberana para posteriormente exportar esta plataforma a mercados globales.

(Vea también: Indra Group cumple 30 años en Colombia y anuncia su nuevo Centro de Ciberseguridad)

Inversión récord en I+D+i y reconversión de talento

Para sostener su transición hacia una compañía de producto de nueva generación (NextGen), Indra Group destinará 1.000 millones de euros de recursos propios a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) entre 2026 y 2030, una cifra cuatro veces superior a la invertida en los últimos cinco años. Este capital financiará la evolución y el lanzamiento de un portafolio unificado de más de 200 productos, de los cuales el 70 % tendrá potencial dual y el 90 % integrará inteligencia artificial, logrando ciclos de desarrollo hasta tres veces más rápidos.

En paralelo, la transformación organizacional pone un énfasis particular en el capital humano y la productividad. La compañía proyecta mantener una plantilla estable cercana a los 56.000 profesionales a nivel global e invertirá 240 millones de euros en un programa masivo de re-skilling y up-skilling (reconversión y actualización de habilidades). Gracias a esta capacitación, a la automatización con IA y a la industrialización de sus procesos, la empresa estima casi duplicar los ingresos por empleado, pasando de unos 120.000 euros en 2026 a más de 215.000 euros en 2030.

El reacomodo de las divisiones: Defensa, Espacio, Minsait y Movilidad

El plan estratégico redefine el papel y las metas de cada unidad de negocio para maximizar la rentabilidad del grupo:

Defensa y Espacio: Actuarán junto con IndraMind como los principales motores de crecimiento y margen. Apoyada en una cartera de defensa de 11.400 millones de euros, la empresa impulsará desarrollos como Land Next Gen (una nueva generación de vehículos terrestres modulares híbrido-eléctricos definidos por software). En el ámbito espacial, tras la adquisición de Hispasat e Hisdesat y su participación en el programa europeo IRIS² (valorado en 1.900 millones de euros), el objetivo es convertirse en el integrador europeo de referencia para misiones end-to-end.

Actuarán junto con IndraMind como los principales motores de crecimiento y margen. Apoyada en una cartera de defensa de 11.400 millones de euros, la empresa impulsará desarrollos como Land Next Gen (una nueva generación de vehículos terrestres modulares híbrido-eléctricos definidos por software). En el ámbito espacial, tras la adquisición de Hispasat e Hisdesat y su participación en el programa europeo IRIS² (valorado en 1.900 millones de euros), el objetivo es convertirse en el integrador europeo de referencia para misiones end-to-end. Minsait: La filial de consultoría y tecnologías de la información abandonará el enfoque basado en volumen para concentrarse en servicios de alto valor añadido apoyados en IA y datos. Su meta es que las soluciones estratégicas pasen de representar el 40 % de su oferta en 2025 al 70 % en 2030, elevando su margen operativo (EBIT) del 6,4 % al 8 %.

La filial de consultoría y tecnologías de la información abandonará el enfoque basado en volumen para concentrarse en servicios de alto valor añadido apoyados en IA y datos. Su meta es que las soluciones estratégicas pasen de representar el 40 % de su oferta en 2025 al 70 % en 2030, elevando su margen operativo (EBIT) del 6,4 % al 8 %. Air Traffic y Mobility: Encabezarán la expansión internacional con foco prioritario en Europa, Norteamérica y Oriente Medio. Gestión de Tráfico Aéreo aspira a ser el líder mundial por ingresos respaldado por una cartera superior a los 1.400 millones de euros y más de 450 radares entregados, mientras que Movilidad busca consolidarse entre los cinco mayores actores globales de peaje y movilidad inteligente a partir de contratos clave como los de Transport for London y el Metro de Washington.

Proyecciones financieras y huella en Colombia

En términos financieros, el consejero delegado Josep Maria Recasens destacó que la compañía parte de una cartera total superior a los 22.000 millones de euros, de la cual cerca del 70 % se convertirá en ingresos efectivos antes de 2030, reduciendo el riesgo de ejecución. Además de superar los 12.000 millones de euros en ventas, Indra Group proyecta alcanzar un EBIT superior a los 1.500 millones de euros (con un margen por encima del 12,5 %) y una generación de caja acumulada mayor a los 3.100 millones de euros entre 2026 y 2030.

Esta hoja de ruta global también respalda la operación de la multinacional en América Latina y particularmente en Colombia, donde la compañía cumple 30 años de trayectoria. Actualmente, Indra Group emplea a más de 4.000 profesionales distribuidos en cuatro sedes en territorio colombiano, desde donde desarrolla soluciones tecnológicas en movilidad, defensa, ciberseguridad, infraestructura crítica y transformación digital para el sector público y privado del país.

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