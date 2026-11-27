Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es un indicador esencial en la economía colombiana, ya que determina cuántos pesos se necesitan para adquirir una moneda extranjera, especialmente el dólar estadounidense. Según lo explicado en el artículo, el dólar ocupa un lugar central en las operaciones comerciales, de inversión y financiamiento internacional del país, por lo cual sirve como referencia principal para medir esta variable económica. La función primordial de la tasa de cambio nominal consiste en indicar la cantidad exacta de pesos colombianos que se requieren para comprar un dólar estadounidense. De ahí que cualquier variación en su valor tenga repercusiones directas en diferentes sectores de la economía.

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El comportamiento de este indicador se ve reflejado en dos conceptos claves: depreciación y apreciación. La depreciación emerge cuando la tasa de cambio nominal sube, es decir, cuando se necesitan más pesos para comprar un dólar. Esto implica que el peso colombiano pierde valor frente al dólar, encareciendo importaciones y restando capacidad adquisitiva en la economía nacional. A la inversa, una reducción en la tasa de cambio nominal se interpreta como una apreciación del peso colombiano. En este caso, se necesitan menos pesos para obtener un dólar, lo que puede abaratar productos importados pero al mismo tiempo afectar la competitividad de los exportadores nacionales, indica el texto original.

Para registrar oficialmente las fluctuaciones del mercado cambiario, el sistema financiero colombiano dispone de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida por sus siglas TRM. De acuerdo con la explicación del artículo, la TRM es el promedio aritmético de las tasas de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente a la moneda colombiana. Entre las entidades participantes en este cálculo están los bancos comerciales, las corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Estas transacciones se tienen en cuenta siempre que el cumplimiento de ambas monedas se pacte para el mismo día de la negociación.

El mismo artículo precisa que actualmente la tasa representativa del mercado establece que un dólar equivale a 3.630,89 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa de cambio nominal y cómo afecta a la economía colombiana?

La tasa de cambio nominal representa la cantidad de pesos colombianos necesarios para adquirir un dólar estadounidense. Según el artículo, este indicador es fundamental porque impacta directamente en la economía, ya que cualquier variación modifica el costo de importaciones y exportaciones, alterando los precios y la competitividad de varios sectores productivos del país.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado, de acuerdo con la información proporcionada, es el promedio aritmético de las tasas aplicadas en todas las operaciones de compra y venta de dólares por moneda colombiana. Para que estas transacciones sean válidas, deben pactarse ambas monedas para el mismo día y estar realizadas por entidades vigiladas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, la FDN y Bancoldex.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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