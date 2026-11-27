Por: El Espectador

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Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso han iniciado una serie de audiencias públicas como parte del debate acerca del proyecto de ley de ajuste fiscal. Esta iniciativa legal, que ha pasado por varios cambios, destaca por la exclusión del impuesto al valor agregado (IVA) a los productos de la canasta básica familiar, una modificación que busca propiciar un panorama favorable de cara al primer debate, previsto para los primeros días de diciembre. Según información registrada por El Espectador, el gobierno está adelantando tres audiencias públicas para analizar el contenido de la ley junto a las comunidades. La primera de estas jornadas tuvo lugar el 23 de noviembre en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional en Bogotá, la segunda se realizó el 26 de noviembre en Cali y la tercera está programada para el 27 de noviembre en Barranquilla.

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El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Ape Cuello, miembro del Partido Conservador, fue claro durante la sesión de Cali sobre los alcances que, hasta el momento, tiene la discusión. De acuerdo con Cuello, la ley de ajuste fiscal "no tiene nada acordado" más allá de excluir el IVA a la canasta básica y a los agroinsumos. Este legislador también adelantó que continuarían reuniones con Hacienda los días sábado, lunes y martes, buscando consolidar mayores consensos antes del debate formal.

Sin embargo, el escenario político es complejo. El presidente Abelardo de la Espriella ha optado por mantener distancia tanto del oficialismo como de la oposición. Por ello, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ha asumido el liderazgo para establecer puentes con diferentes bancadas e impulsar la agenda legislativa del gobierno en el Capitolio. Según El Espectador, Ordóñez dispone de solo tres semanas para gestionar los acuerdos necesarios antes de que finalicen las labores legislativas del año, un reto considerable dadas las posiciones firmes que los partidos han adoptado en busca de preservar su capacidad de negociación.

Los contactos que ha establecido Ordóñez incluyen reuniones con las bancadas conservadora, liberal y de Cambio Radical, así como conversaciones con miembros de La U y de la Alianza Verde. No obstante, los acercamientos no siempre han resultado como se esperaba: un desayuno con el Centro Democrático debió reprogramarse. A pesar de esto, fuentes del medio señalan que se han hecho esfuerzos adicionales para mantener un canal abierto con la bancada uribista, al menos en el contexto congresional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal de la ley de ajuste fiscal discutida en el Congreso?

El objetivo central de la ley de ajuste fiscal, de acuerdo con los detalles compartidos en las audiencias y citados por El Espectador, es modificar aspectos económicos clave sin incluir el IVA a la canasta familiar ni a los agroinsumos. Esto indica que la intención del proyecto es encontrar medidas fiscales que no perjudiquen a los consumidores de productos básicos, procurando a la vez generar consensos políticos sobre otras áreas que aún están en negociación.

¿Qué significa el IVA y por qué su exclusión de la canasta básica es relevante?

El IVA, o impuesto al valor agregado, es un gravamen aplicado al consumo de bienes y servicios. Su exclusión de la canasta básica resulta importante porque evita el aumento de precios en productos esenciales para la mayoría de los hogares, medida que, según los voceros citados, busca proteger a los sectores más vulnerables de la población ante posibles impactos negativos en su economía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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