La banca colombiana registró un crecimiento superior al 900 % en sus operaciones digitales durante la última década, de acuerdo con cifras presentadas por Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, durante el Congreso de Seguridad, Amenazas Cibernéticas, Fraude y Experiencia (Safe).

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El dirigente destacó que en 2016 apenas el 23 % de las operaciones monetarias se realizaba por canales digitales, mientras que actualmente la cifra alcanza el 76 %.

Este avance permitió pasar de 69.000 a cerca de 660.000 operaciones por hora. También redujo los tiempos para acceder a productos financieros: un proceso que antes tardaba 24 horas ahora puede completarse en cinco minutos.

Además, el 97 % de los adultos del país cuenta con al menos un producto financiero, frente al 77 % registrado hace diez años.

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En materia de seguridad, los robos violentos a oficinas bancarias disminuyeron de 12 al mes a uno. Asimismo, las quejas de los usuarios pasaron de 20 a 11 por cada 100.000 operaciones.

Sin embargo, el fraude digital sigue siendo un desafío. El 40 % de las quejas financieras está relacionado con operaciones no reconocidas. Además, durante 2025 se registraron 39.000 millones de ataques cibernéticos, un aumento del 8 % frente a 2024.

De cara a 2030, Asobancaria busca que el 95 % de las transacciones sean digitales sin que aumenten los niveles de fraude.

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