La inteligencia artificial está cambiando la forma en que operan los bancos. Estas herramientas ya no se limitan a responder preguntas o resumir documentos, sino que pueden ejecutar tareas completas, como validar identidades, gestionar reclamos y consultar información para simular créditos. Sin embargo, ese avance también trae nuevos riesgos relacionados con la seguridad de los datos y el control de las operaciones.

Sigue a PULZO en Discover

Según cifras de Deloitte citadas por Numia en un comunicado, una de cada tres instituciones financieras ya destina presupuesto a la inteligencia artificial agéntica, pero apenas el 21 % considera que cuenta con un modelo maduro de gobernanza para estos sistemas.

La preocupación aumenta si se tiene en cuenta que, de acuerdo con IBM X-Force, el sector financiero y de seguros fue la segunda industria más atacada del mundo durante 2025, por quinto año consecutivo.

Ante este panorama, hay cinco medidas que las entidades financieras deberían considerar para reducir los riesgos de esta tecnología:

Lee También

Definir permisos y límites: cada agente debe tener acceso únicamente a la información y las herramientas que necesita para cumplir su función. Proteger los datos: incorporar desde el diseño mecanismos de cifrado y protección de información personal y financiera, además de evitar que los datos de los clientes se utilicen para entrenar modelos de terceros. Garantizar la trazabilidad: los bancos deben poder revisar qué información consulta la IA y cómo llega a sus resultados, para identificar posibles errores y facilitar auditorías. Monitorear su funcionamiento: la supervisión constante permite detectar comportamientos inesperados. También es necesario establecer límites para el almacenamiento de información sensible. Mantener la supervisión humana: no todas las decisiones deben quedar en manos de estos sistemas. Las operaciones que puedan afectar a los clientes o involucrar información delicada necesitan mecanismos de validación por parte de personas.

Gustavo Lauria, CEO de Numia, advirtió que cuanto mayor sea la autonomía de estas herramientas, más controles necesitan. El desafío para el sector financiero será aprovechar sus capacidades sin perder de vista la protección de los datos, la seguridad de las operaciones y la responsabilidad sobre las decisiones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.