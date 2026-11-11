Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) avanza con fuerza en su recuperación financiera, como lo evidencian los resultados obtenidos entre enero y septiembre de 2026. De acuerdo con información entregada por esta compañía, su utilidad operacional alcanzó los $170.261 millones, revirtiendo la pérdida operacional de $24.868 millones registrada en el mismo periodo del año anterior. Esta transformación se traduce en una mejora de $195.129 millones en el resultado operacional de la empresa, un hito que señala un cambio en la dirección de sus cuentas.

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El presidente de la ETB, Diego Molano Vega, destacó el impacto del plan de transformación que emprendieron hace 18 meses. Según señaló: "La recuperación de la utilidad operacional demuestra que el plan de transformación que emprendimos hace 18 meses está dando frutos y que las decisiones para mejorar nuestra eficiencia van en la dirección correcta". La clave de este giro ha sido, principalmente, el crecimiento de los ingresos y la disminución de los gastos operativos. La compañía logró que sus ingresos operacionales en el tercer trimestre llegaran a $1.157.345 millones, un aumento del 3,3 % frente al mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales subieron a $1.219.133 millones, lo que representa un crecimiento del 5,4 %.

La eficiencia en el uso de los recursos fue otro factor central: el gasto operativo, conocido en el sector como Opex (abreviatura de “operating expenditure” en inglés), se redujo en un 11,5 %, pasando de $908.484 millones a $803.829 millones. Esta combinación de mayores ingresos y menor gasto permitió que el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ascendiera a $415.304 millones, lo que implica un crecimiento del 67,1 %, es decir, $166.790 millones más que en igual lapso de 2025.

A pesar de estos avances, la empresa cerró el periodo con una pérdida neta de $11.420 millones. Sin embargo, la cifra muestra una considerable reducción frente a los $56.015 millones en pérdidas netas que evidenció en el mismo lapso de 2025, lo que equivale a una mejora del 79,6 %. Molano subrayó que, aunque aún enfrentan retos financieros y presiones sobre la caja, persiste el compromiso por mantener la disciplina financiera y asegurar el crecimiento en el futuro, impulsando nuevos negocios en el portafolio de telecomunicaciones y soluciones digitales soportadas en inteligencia artificial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impactaron los resultados operacionales de ETB en su plan de transformación?

De acuerdo con la información de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, los resultados operacionales positivos respaldan la eficacia del plan de transformación iniciado hace 18 meses. La recuperación de la utilidad operacional, combinada con el crecimiento en los ingresos y la reducción en el gasto operativo, consolidan la estrategia centrada en eficiencia y sostenibilidad financiera, fundamentales para el futuro de la empresa.

¿Qué significa Opex y por qué es relevante para el desempeño financiero de ETB?

Opex es la abreviatura en inglés de “operating expenditure”, que se traduce como gasto operativo. Refleja todos los costos necesarios del funcionamiento diario de una empresa. En el caso de ETB, la reducción del Opex en un 11,5 % fue clave para mejorar su rentabilidad y fortalecer su posición financiera durante el periodo analizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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