Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo el marco del programa ‘Conexión Social’, ha logrado conectar de manera gratuita a 90.000 hogares vulnerables de la ciudad con internet fijo, de acuerdo con Daniel Trujillo y Carlos Reyes. Esta iniciativa, que cuenta con la articulación de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), busca garantizar la conectividad para aquellas familias que más lo requieren, según palabras del alcalde mayor Carlos Fernando Galán. Además de ofrecer el servicio de internet, la estrategia se complementa con la entrega de computadores, para lo cual se proyectan 9.700 equipos. A la fecha ya se han entregado 1.785 y en noviembre se iniciará una nueva etapa de distribución, con la finalidad de que más familias puedan aprovechar las ventajas del acceso digital.

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Como parte de la expansión de la cobertura, se anunció una meta para 2027: llegar a 110.000 hogares beneficiarios. Sin embargo, la conectividad es solo el primer paso. De acuerdo con el alcalde, las herramientas digitales solo tienen verdadero impacto si las familias saben cómo utilizarlas y pueden acceder a más oportunidades. Por esto se lanzó la plataforma virtual ‘Conéctate y Crece’, dirigida a personas mayores de 14 años para que fortalezcan sus habilidades en el entorno digital y accedan a nuevas opciones de formación, empleo y desarrollo social.

La plataforma agrupa su oferta en tres ejes principales: inclusión digital, inclusión social e inclusión productiva. Según explicó la secretaria distrital de Integración Social (e), Juliana Sánchez Calderón, cuenta con 100 cursos gratuitos estructurados en 15 rutas de aprendizaje y seis áreas temáticas: habilidades digitales, habilidades para crecer, habilidades sociales, habilidades financieras, habilidades para el empleo y habilidades para emprender. Además, quienes culminen los cursos recibirán constancias o certificados y, en caso de completar rutas específicas, insignias digitales que reconocen su avance.

‘Conéctate y Crece’ fue diseñada pensando en la vida cotidiana de los grupos con mayores necesidades atendidos por la SDIS, entre ellos jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, amas de casa, familias con menores en edad escolar y cuidadores. La plataforma puede atender hasta 300.000 usuarios, permitiendo que cada quién avance a su propio ritmo y elija los contenidos de su interés. Este enfoque integral, que une el acceso a internet, la entrega de computadores y la capacitación en competencias digitales, busca contribuir a reducir la brecha digital en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las familias beneficiadas acceder a los cursos de Conéctate y Crece?

Las familias vinculadas a los programas sociales de la Alcaldía de Bogotá pueden acceder a la plataforma ‘Conéctate y Crece’ si cuentan con conexión a internet y cumplen el requisito de tener integrantes mayores de 14 años. Una vez inscritos, pueden elegir entre 100 cursos en diferentes áreas y avanzar a su propio ritmo, recibiendo certificaciones e insignias digitales en la medida que finalizan rutas específicas de aprendizaje.

¿Qué es el programa Conexión Social en Bogotá y qué beneficios entrega?

El programa Conexión Social, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Integración Social y en alianza con ETB, está dirigido a hogares vulnerables de los estratos 1 y 2, clasificados en el Sisbén. Este programa proporciona internet fijo gratuito, entrega de computadores portátiles y acceso a formación digital, con el objetivo de impulsar la inclusión y cerrar la brecha digital entre los sectores priorizados de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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