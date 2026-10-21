Así como el agarrón de dos congresistas del mismo partido acabó en la mira, hubo otro episodio que dejó en evidencia un comportamiento reprochable en las vías del territorio colombiano.

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La situación fue replicada en un video en el que es posible ver la escena escalofriante de un conductor que sacó por la ventana de su vehículo un elemento cortopunzante, usado para el caso como arma, para exhortar al carro de atrás a darle paso.

El momento se presentó en Bogotá y, a pesar de que no se especificó la zona exacta en la que sucedió, sí hubo una fuerte reacción por parte del concejal Humberto ‘Papo’ Amín.

“Nueva modalidad de amenaza en las vías de Bogotá. ¿O le dan paso o le da una puñalada? Terrible la actitud de este salvaje”, escribió el presidente del Concejo al replicar el material audiovisual.

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La grabación mostró cómo el mencionado conductor sacó primero un destornillador y después, al notar que fue captado su rostro en el video, apuntó con ese mismo elemento de manera amenazante.

Nueva modalidad de amenaza en las vías de Bogotá. ¿O le dan paso o le da una puñalada? Terrible la actitud de este SALVAJE. https://t.co/AmRPy1RxXk — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) October 21, 2026

El caso de intolerancia en Bogotá llevó a un llamado a las autoridades de usuarios que reaccionaron frente a un momento de tensión dentro de la movilidad en la capital colombiana.

Cabe remarcar que el video expuso las placas del vehículo en el que se desplazaba el conductor que utilizó el elemento para ‘pedir’, si es que así se puede decir, el paso en las vías.

No sobra aclarar que esta no es una manera en la que los actores viales a nivel nacional deban solicitar el espacio cuando hay tráfico complicado, mucho más en periodos de obras y construcciones.

¿Cómo pedir la vía en un carro en Colombia?

Solicitar el paso o pedir la vía en Colombia requiere el uso normativo de señales luminosas y el cumplimiento estricto del Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Los conductores deben emplear las luces direccionales con suficiente anticipación para anunciar cualquier maniobra de adelantamiento, cambio de carril o giro en vías urbanas y carreteras.

Para llevar a cabo un cambio de carril, el piloto activa la direccional correspondiente hacia el lado al que pretende desplazarse, señalando claramente su intención a los demás actores viales.

En carreteras de doble sentido, el cambio intermitente de luces altas y bajas durante la noche sirve para anunciar la intención de adelantar al vehículo que antecede.

Adicionalmente, el uso del claxon o pito está permitido únicamente en zonas rurales de manera breve para prevenir accidentes o alertar sobre la presencia en curvas peligrosas.

El uso de las luces de estacionamiento o parqueo está reservado exclusivamente para emergencias, detenciones temporales o situaciones de peligro inminente en la calzada.

Las autoridades viales enfatizan que encender las luces estacionarias mientras el vehículo continúa en movimiento sobre la vía pública constituye una infracción a las normas vigentes.

Asimismo, los conductores deben respetar las prioridades de paso en intersecciones sin señalizar, cediendo la vía a los vehículos que transitan por la derecha o por arterias principales.

En rotondas o glorietas, la prelación corresponde siempre a los automóviles que ya se encuentran circulando dentro del anillo vial sobre aquellos que intentan ingresar.

La cortesía vial y la anticipación de señales previenen colisiones trágicas, garantizando una fluidez segura en la infraestructura vial de las ciudades colombianas.

El cumplimiento riguroso de estas disposiciones evita la imposición de Comparendos económicos y promueve una convivencia pacífica entre todos los usuarios del espacio público.

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