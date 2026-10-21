Un nuevo episodio de intolerancia y agresión contra el personal de seguridad privada se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales, desatando una ola de rechazo generalizado por parte de los ciudadanos. En las imágenes difundidas se observa cómo una mujer, identificada preliminarmente por los afectados como residente de un conjunto residencial, arremete con insultos, falsas acusaciones y agresiones físicas contra un celador en la portería del edificio, luego de que este le exigiera cumplir con el protocolo de control y registro de su equipaje personal.

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De acuerdo con el material audiovisual y los testimonios recopilados en el sitio, el altercado comenzó cuando el trabajador del recinto le solicitó a la mujer abrir su maleta para cumplir con los procedimientos obligatorios de seguridad en el puesto de control. Lejos de acatar la directriz interna, la ciudadana reaccionó de manera desproporcionada, negándose rotundamente a mostrar el contenido bajo el argumento de que “la maleta es personal” y que el personal de vigilancia “no tiene derecho” a realizar dicha revisión en las áreas comunes del edificio.

La situación escaló rápidamente de la tensión verbal a la agresión física y la difamación. En medio de la discusión, la mujer comenzó a lanzar señalamientos infundados contra el trabajador, acusándolo públicamente de estar consumiendo bebidas alcohólicas en pleno turno y de habérselo encontrado comiendo su almuerzo, en un aparente intento por desacreditar su labor profesional ante la administración. En el video se escucha al celador y a otros testigos relatar el nivel de la agresión: “Sí, me acaba de atacar, ahí se ve la evidencia, me acaba de pegar en la cara”, denunció el vigilante afectado mientras intentaba documentar la agresión con su teléfono celular.

Por su parte, la agresora, quien se encontraba haciendo llamadas por celular para presionar al personal de la copropiedad y exigir que el trabajador fuera removido de su puesto de trabajo de manera inmediata, admitió en uno de los apartes del enfrentamiento haber agredido físicamente al empleado tras perder el control, exclamando de forma desafiante: “¡Ah, yo le tiré encima, yo le tiré encima!”, mientras exigía repetidamente que abrieran la maleta o que las autoridades y coordinadores intervinieran para sancionar al celador.

El caso ha abierto un intenso debate en las plataformas digitales sobre la vulnerabilidad laboral a la que se enfrenta a diario el personal de vigilancia y portería en los conjuntos residenciales del país, donde frecuentemente deben lidiar con actitudes clasistas, intolerancia y agresiones por parte de algunos copropietarios que se niegan a acatar los reglamentos internos de convivencia

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