Una escena protagonizada por tres zorros llamó la atención de los residentes de una antigua hacienda en Boyacá. Los animales fueron grabados mientras se desplazaban tranquilamente por las zonas verdes y los muros de piedra del lugar.

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Las imágenes muestran a la familia de zorros recorriendo el espacio, en un encuentro con la fauna silvestre que despertó curiosidad y admiración entre quienes conocieron el video.

La presencia de estos animales en un entorno cercano a las personas también causó comentarios sobre las condiciones que pueden llevar a la fauna silvestre a transitar por zonas habitadas.

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#MARAVILLOSO 🦊 Una inusual y espléndida visita captaron en video los residentes de una colonial hacienda ubicada en el dpto/Boyacá, donde se observa a una familia compuesta por tres zorros que apareció recorriendo tranquilamente las zonas verdes y los muros de piedra del lugar. 📹 [ https://t.co/89HNRQJrPv ] — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 18, 2026

¿Por qué pueden aparecer zorros cerca de zonas habitadas?

La aparición de animales silvestres en espacios frecuentados por seres humanos puede responder a diferentes factores, como la búsqueda de alimento, la disponibilidad de refugio o los cambios en su entorno natural.

La pérdida y transformación de los hábitats también pueden influir en los desplazamientos de la fauna. Sin embargo, para establecer qué motivó la presencia de estos tres zorros en la hacienda boyacense hace falta más información.

Qué hacer si se encuentra con zorros en su entorno

Ante la presencia de zorros u otros animales silvestres, es importante mantener una distancia prudente y evitar cualquier acción que pueda alterar su comportamiento.

Entre las principales recomendaciones están:

No perseguirlos ni intentar atraparlos.

No tocarlos, incluso si parecen tranquilos.

No ofrecerles comida, pues pueden acostumbrarse a recibir alimento de las personas.

Evitar acercarse para tomar fotografías o videos.

Mantener a las mascotas bajo control y permitir que los animales sigan su camino.

La observación a distancia permite disfrutar de estos encuentros sin poner en riesgo a las personas ni a los animales. Si un ejemplar está herido, parece desorientado o representa un riesgo, lo indicado es informar a las autoridades ambientales competentes.

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