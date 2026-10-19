Un nuevo incendio forestal fue reportado en la tarde de este lunes 19 de octubre en el sector de Boquerón, en zona rural de Villa de Leyva, Boyacá. La emergencia movilizó a los organismos de socorro del municipio y motivó el anuncio de refuerzos por parte del gobernador del departamento, Carlos Amaya.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cineastas retratan los efectos de los incendios en Villa de Leyva con el corto “La jaula del tiempo” durante el Festival Villa del Cine)

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, habitantes de la vereda El Espinal, en jurisdicción de Sáchica, reportaron la presencia de las llamas en la parte alta de Boquerón, donde las condiciones del terreno representan un desafío para las labores de control.

Por ahora, no se ha establecido la extensión del área afectada ni las causas que originaron el fuego. La emergencia se presenta menos de un mes después de otro incendio de grandes proporciones que afectó los cerros de Villa de Leyva.

Lee También

Se volvió a prender Iguaque. Se volvió no, lo volvieron a prender. Hoy hacía las 5 de la tarde, manos criminales prendieron fuego en las montañas Villa de Leyva, en la zona del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Los bomberos y la comunidad están trabajando en la zona. Pero el acceso es muy complicado y peligroso, por lo empinado y por la hora. Está vez queremos pedirle a gobernación @CarlosAmayaR y a las autoridades que estén listos para una posible expansión del fuego y evitar que se repita la historia de septiembre. Mejor dicho que hagan presencia cuánto antes. Pero de otro lado es urgente poner a andar un operativo y una investigación completa que nos entregue reportes y ojalá capturas relacionadas con este nuevo incendio y con el anterior. — Javier de la Cuadra (@JavierDlacuadra) October 20, 2026

Incendio forestal en Villa de Leyva: así avanzan las labores de los bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Villa de Leyva ya se encuentra en el lugar para atender la emergencia. A estas labores se sumaron cerca de 10 integrantes del grupo especializado forestal y una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Tunja, según la información suministrada sobre el operativo.

La difícil topografía del sector de Boquerón complica el acceso a la zona afectada y las tareas para contener las llamas. Por esa razón, las autoridades departamentales anunciaron el apoyo de un helicóptero especializado para reforzar la atención de la emergencia.

Mientras avanzan las labores de los organismos de socorro, las autoridades trabajan para contener el fuego y establecer qué provocó el nuevo incendio forestal.

Carlos Amaya anunció apoyo aéreo para controlar el incendio

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció sobre la emergencia a través de su cuenta de X. Según explicó, recibió el reporte del alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, y dispuso el desplazamiento del director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo hacia el lugar.

Amaya también anunció que un helicóptero especializado, con personal que recibió entrenamiento en Chile, llegará al municipio el martes 20 de octubre a primera hora para apoyar las labores de control.

“Por la difícil topografía donde se inició el incendio, di instrucciones para el uso de un helicóptero especializado, con personal que tuvo entrenamiento en Chile, que hará presencia en el municipio mañana a primera hora”, señaló el mandatario.

Además, el gobernador indicó que solicitó el apoyo del alcalde de Tunja y de su Cuerpo de Bomberos para fortalecer el operativo.

“Vamos a trabajar sin descanso para contener el incendio y proteger nuestra naturaleza”, afirmó.

Hace unos minutos fui informado por el alcalde (e) de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, sobre un incendio forestal que se activó hace cerca de media hora. De inmediato, el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se dirige a la zona. Por la difícil topografía donde se inició el incendio, di instrucciones para el uso de un helicóptero especializado, con personal que tuvo entrenamiento en Chile, que hará presencia en el municipio mañana a primera hora. Los Bomberos de Villa de Leyva ya están en el lugar, pero hemos solicitado el apoyo del alcalde de Tunja y de su Cuerpo de Bomberos para fortalecer las labores de control. Les pedimos a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones para esclarecer las causas de esta emergencia. Vamos a trabajar sin descanso para contener el incendio y proteger nuestra naturaleza. — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) October 19, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.