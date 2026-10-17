Por: El Espectador

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El cerro del Santo, en Villa de Leyva, fue testigo de una transformación reciente, tras los incendios que dañaron el paisaje y dejaron a su paso árboles carbonizados y suelos impregnados de ceniza. Este escenario, marcado por el fuego y el dolor de la tierra, fue protagonista de uno de los cortometrajes producidos en el marco del Festival Villa del Cine, según reportó El Espectador. Allí, una mujer vestida de rojo avanzaba entre lo ennegrecido, en medio de un silencio que solo era interrumpido por instrucciones y el sonido crujiente de las hojas quemadas bajo sus botas. El equipo detrás de las cámaras, conformado por cinco jóvenes dirigidos por Mónica Cifuentes Toro, registraba cada detalle de la escena central de “La jaula del tiempo”, un corto que buscó capturar en imágenes el recuerdo de la tragedia ambiental que vivió Villa de Leyva.

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El guion del proyecto fue escrito por Julián Díaz Velosa, director del festival, quien decidió adaptar el relato previsto para el “Claquetazo” —la iniciativa que impulsa la creación y formación audiovisual— y transformar la historia para reflejar la devastación más actual del municipio. De acuerdo con Díaz Velosa, el cine se convierte en una herramienta vital para mostrar las realidades de las comunidades, razón por la que replanteó el guion en función de lo ocurrido con los incendios.

La producción reunió a jóvenes cineastas, como Sara Velásquez, estudiante de la Universidad de La Sabana y directora de arte del corto. La convocatoria los llevó a conocer el guion la mañana del jueves para, en cuestión de horas, tener preparada la preproducción y cumplir el reto de filmar, editar y proyectar el cortometraje antes de la clausura del festival el sábado siguiente. Cada minuto del proceso fue una oportunidad para aprender, colaborar y enfrentar los retos propios del trabajo en equipo, bajo la dirección y la guía de profesionales experimentados como Mónica Cifuentes Toro, quien participó representando a Directores Audiovisuales Colombia (DASC).

Para Cifuentes, ese trabajo conjunto constituye la esencia del cine: un espacio donde convergen “miradas, sensibilidades, talentos e intuiciones” para dar vida a una sola obra. Así, el “Claquetazo” no solo fue un ejercicio para producir y mostrar cortos, sino un espacio de crecimiento, aprendizaje y memoria, que busca dejar huella tanto en quienes lo vivieron como en la comunidad de Villa de Leyva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘Claquetazo’ en el Festival Villa del Cine?

El ‘Claquetazo’ es una iniciativa que integra jóvenes boyacenses en un proceso de formación dentro del Festival Villa del Cine. Se trata de una experiencia intensiva donde equipos de nuevos talentos, junto a cineastas expertos, tienen el reto de realizar, en solo tres días, un cortometraje que se proyecta en la clausura del evento. Este proceso busca no solo la gestión y circulación cultural, sino también que los participantes vivan el rodaje y fortalezcan su portafolio profesional.

¿Qué representa el corto “La jaula del tiempo” para Villa de Leyva?

De acuerdo con El Espectador, “La jaula del tiempo” es una obra audiovisual que retrata el impacto de los incendios recientes en Villa de Leyva y busca preservar en la memoria colectiva el dolor y la resiliencia de su territorio. El cortometraje, con enfoque surrealista y onírico, fue realizado con la intención de mostrar cómo el cine puede ser un reflejo de las realidades sociales y ambientales de la región, integrando la perspectiva de jóvenes creadores y la guía de directores experimentados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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