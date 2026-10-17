Por: El Espectador

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El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Rodrigo Lara, señaló que actualmente más de 12.400 comunidades religiosas están inscritas en las bases de datos oficiales del Estado. Este registro se organiza y administra a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, una dependencia que se encarga de sistematizar la información sobre comunidades y centros de fe a lo largo del país. Sin embargo, dicha dirección enfrenta una posible reducción significativa en su presupuesto de inversión para el año 2027, una situación que puede tener impactos en la gestión y el acompañamiento a las organizaciones religiosas.

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Al frente de la Dirección de Asuntos Religiosos se encuentra Isaura Yaneth Parejo Buelvas, abogada especializada en derecho administrativo y gerencia estratégica de negocios. De acuerdo con información oficial sobre su experiencia laboral, Parejo ha ejercido como representante legal de la Fundación Valorart desde 2008 y ha sido coordinadora de procesos en la Diócesis de Santa Marta desde ese año hasta la actualidad. En su rol público, ha sostenido encuentros con líderes religiosos y representantes internacionales para fortalecer el trabajo de la dependencia.

Un ejemplo de estas gestiones fue su presencia en la Cumbre Nacional Uniendo Propósitos, organizada por la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol), la cual representa cerca de 9.000 iglesias y organizaciones cristianas evangélicas. Además, Parejo concretó reuniones con la funcionaria Marguerite Benson, de la Embajada de los Estados Unidos, para tratar temas relacionados con los derechos de las comunidades de fe y avanzar en posibles colaboraciones. Según reportes del Ministerio del Interior, también tuvo un encuentro con la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad financiera, enfocado en el seguimiento a 59 iniciativas que benefician a 32.944 personas, con el fin de fortalecer el aporte social de las organizaciones religiosas en sus comunidades.

La Dirección de Asuntos Religiosos es un actor clave en la representación de las comunidades de fe, al ser la dependencia encargada de otorgar personerías jurídicas y coordinar el diálogo entre sectores religiosos, sociales y estatales. El marco legal de sus funciones se encuentra estipulado en el decreto ley 2893 de 2011, que establece la importancia de promover el diálogo interreligioso y político tanto a nivel nacional como internacional. Según lo presentado por el ministro Lara ante el Congreso, el presupuesto de inversión previsto para el 2026 es de 1.500 millones de pesos colombianos (COP), pero la proyección para 2027 sería de solo 512 millones de COP, aunque los gastos de funcionamiento se mantendrán en 1.884 millones de COP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la función principal de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior?

De acuerdo con la información expuesta, la principal función de la Dirección de Asuntos Religiosos es coordinar, junto con otras instancias competentes, acciones para promover el diálogo interreligioso y político, además de tramitar las personerías jurídicas que permiten a las comunidades de fe operar formalmente en el país, según lo establece el decreto ley 2893 de 2011.

¿Cómo afecta la reducción presupuestal a las comunidades religiosas registradas en el Ministerio del Interior?

Según los datos suministrados por el ministro Rodrigo Lara, la reducción casi a la mitad del presupuesto de inversión para 2027 podría limitar las capacidades de la Dirección de Asuntos Religiosos para acompañar, coordinar y fortalecer el trabajo social de las más de 12.400 comunidades religiosas registradas en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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