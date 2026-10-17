Por: El Espectador

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Tropas del Ejército Nacional llevaron a cabo la captura de alias “Junior Rojas”, identificado como el segundo jefe de finanzas de la estructura Marco Aurelio Buendía, disidencia de las Farc dirigida por alias “Calarcá”. La operación se realizó en la vereda Guaimaral, ubicada en Puerto Rico, Meta. Según la información divulgada por El Espectador, durante el procedimiento también fueron capturadas otras dos personas y una presunta integrante de esta estructura murió en combate.

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La acción, resultado de un trabajo coordinado entre las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía, fue liderada por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento 11, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido 11, y contó con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. De acuerdo con datos recogidos por El Espectador, las labores de inteligencia permitieron no solo la ubicación y captura de “Junior Rojas”, sino que habrían evidenciado también tensiones internas y pérdida de cohesión en la organización, la cual hace parte del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Sobre la trayectoria criminal de alias “Junior Rojas”, las autoridades indican que tendría un historial de cerca de seis años en estructuras armadas. Habría ingresado al grupo Jhon Linares en el año 2020, dentro del área financiera, y en 2026 habría asumido funciones de mayor responsabilidad dentro de la estructura Marco Aurelio Buendía. Los informes oficiales lo vinculan presuntamente con el cobro de extorsiones, la adquisición de armamento ilegal, presiones a la población civil y posibles actividades de reclutamiento y traslado de menores de edad a otras áreas dominadas por el grupo. Además, señalan su posible participación en el atentado con explosivos perpetrado en septiembre en Puerto Chorizo, Vistahermosa, que resultó en dos soldados heridos.

Durante el operativo, una mujer falleció en el enfrentamiento armado. De acuerdo con información preliminar citada por El Espectador, se trataría de la compañera sentimental de “Junior Rojas”, también presunta integrante de la estructura criminal. Además, se incautaron dos fusiles, dos pistolas, tres granadas, varios proveedores, más de 270 cartuchos de diferentes calibres, equipos de comunicaciones y panfletos supuestamente destinados a actividades de extorsión.

La operación representa un golpe a la estructura Marco Aurelio Buendía y revela, según los mismos reportes, un escenario de debilidad interna dentro de las disidencias que podría impactar su funcionamiento en la región.

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¿Quiénes conforman la estructura Marco Aurelio Buendía en las disidencias de las Farc?

La estructura Marco Aurelio Buendía es una facción dentro de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Calarcá”, que estaría dedicada a acciones criminales como extorsión, compra de armas ilegales y presunto reclutamiento de menores, según información de El Espectador citada en la investigación de las autoridades. Alias “Junior Rojas” era el segundo jefe de finanzas, encargado de coordinar recursos y apoyar las operaciones del grupo.

¿Qué significa el término “disidencias de las Farc”?

El término “disidencias de las Farc” hace referencia a grupos armados que se apartaron del proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), continuando con actividades ilegales y estructuras armadas, como se observa en las operaciones realizadas en Meta reportadas por El Espectador.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: