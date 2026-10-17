Por: El Espectador

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El estadio El Campín de Bogotá sigue en el centro de la polémica, no solo por el estado de su gramilla tras el concierto de la banda surcoreana BTS, sino por el manejo financiero en torno a los pagos adicionales que presuntamente se hicieron para su mantenimiento. De acuerdo con información recopilada durante una visita de control político de algunos concejales, incluida la participación de la Contraloría y la Personería distrital, las preocupaciones giran alrededor de la calidad de la cancha y la falta de claridad en el destino de los recursos destinados a su recuperación.

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Durante una inspección realizada por cabildantes de diferentes bancadas, entre ellos Juan David Quintero del Nuevo Liberalismo, se constató que la gramilla no había sido entregada en óptimas condiciones pese al cronograma de trabajos acordado anteriormente. Según lo revelado por Quintero, el grupo musical BTS habría realizado un pago adicional de US$900.000 —equivalente a casi COP 2.800 millones— específicamente por el mantenimiento de la grama, aparte del contrato de arrendamiento habitual. Sin embargo, el concejal cuestionó que estos recursos no se reflejaron en la calidad final del campo de juego y señaló que uno de los contratistas de Sencia solo pagó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) COP 488 millones en especie por el uso del Parque La Florida.

La situación fue expuesta ante Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, empresa operadora del escenario, quien confirmó que el alquiler del estadio para el evento mencionado involucró pagos superiores a los US$900.000. No obstante, Hoyos no presentó un desglose detallado de estos valores y argumentó que todas las actividades realizadas en el estadio incluyen costos destinados al mantenimiento del terreno y la infraestructura. Más tarde, por medio de la red social X, Sencia reiteró que los ingresos de este tipo de eventos, incluido el contrato con el organizador Páramo, tienen como finalidad salvaguardar el estado del estadio y asegurar su operatividad.

Ante la falta de información concreta, el concejal Quintero solicitó a Sencia la entrega del contrato correspondiente para esclarecer el flujo de los recursos y confirmar si efectivamente hubo un pago adicional por el estado de la grama. Entre tanto, la Contraloría distrital inició una indagación preliminar sobre las obligaciones contractuales de mantenimiento y la Personería, por su parte, tomó acciones preventivas para esclarecer posibles responsabilidades disciplinarias. Por el momento, solo el concierto de Fonseca, previsto para el 24 de octubre, fue reubicado en otro escenario tras los inconvenientes. Sencia, por su parte, aseguró que la cancha estaría lista y en buen estado para el partido entre Millonarios y Jaguares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto pagó BTS por el uso y mantenimiento de la grama en El Campín?

Según denuncias del concejal Juan David Quintero, BTS pagó un monto adicional de US$900.000 (alrededor de COP 2.800 millones) específicamente destinado al mantenimiento de la grama del estadio El Campín, monto que se suma al contrato de arrendamiento estándar. Sin embargo, la empresa Sencia afirmó que los pagos realizados fueron incluso superiores, aunque no presentó un desglose preciso de los valores, y señaló que estos recursos tienen como propósito asegurar el buen estado de la infraestructura del estadio.

¿Qué acciones están tomando las autoridades frente a los pagos y el estado de la gramilla de El Campín?

La Contraloría de Bogotá inició una indagación preliminar sobre las obligaciones contractuales de mantenimiento de la gramilla y la disponibilidad del estadio. Por su parte, la Personería lanzó acciones preventivas para determinar posibles responsabilidades disciplinarias. Además, el Concejo de Bogotá, a través de debates de control político, ejerce vigilancia sobre el cumplimiento de los contratos y el manejo de los recursos invertidos en la recuperación de la cancha después del evento de BTS.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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