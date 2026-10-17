Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para este domingo 18 de octubre de 2026 en Bogotá, de acuerdo con información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), indica que la ciudad tendrá cielo mayormente cubierto durante la madrugada, con probabilidades de lluvias ligeras especialmente en las localidades de Sumapaz y Usme. La temperatura mínima esperada es de 11°C. Esta tendencia de cielo nublado y posibles lloviznas ligeras se mantendría durante las horas de la mañana, principalmente en las mismas zonas del sur de la capital.

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Frente a estos pronósticos, el IDIGER recomienda a los ciudadanos revisar frecuentemente los informes climáticos oficiales para planificar adecuadamente los desplazamientos dentro del Distrito Capital. Para conocer el clima en tiempo real, la probabilidad de lluvias, las temperaturas máxima y mínima, así como el estado actual, usted puede consultar el Sistema Alerta Bogotá (SAB), cuya información se difunde también en redes sociales oficiales. Estos canales son claves para tomar decisiones informadas antes de salir de casa y evitar contratiempos debido a las condiciones climáticas.

En cuanto a los métodos para consultar el pronóstico de lluvias por localidades, el proceso es accesible y puede realizarse desde dispositivos electrónicos. Según la guía publicada por la Alcaldía, usted debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el icono de mapa y elegir la categoría 'Lluvias' en la sección de ‘Otros mapas’. Allí, puede digitar la dirección específica que desee consultar y verificar en el mapa si la zona presenta lluvias o no en ese momento.

El IDIGER aclaró que, aunque actualmente el fenómeno de El Niño 2026 está presente, lo que implica una reducción general de las lluvias y un aumento en las temperaturas en Bogotá y la región Andina, esto no anula la temporada de lluvias que llega con fuerza entre octubre y noviembre. Es posible que, aun bajo condiciones de El Niño, se presenten eventos puntuales como lloviznas, vientos fuertes o granizadas. El fenómeno de El Niño es un evento natural que altera los patrones climáticos globales a partir del calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical, afectando especialmente regiones como el Caribe y la zona Andina colombiana.

Puede consultar los detalles y actualizaciones sobre la evolución de las lluvias y el comportamiento del clima durante el fenómeno de El Niño a través de las publicaciones del IDIGER en redes sociales y en el Sistema Alerta Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si va a llover hoy en Bogotá usando el Sistema Alerta Bogotá?

Consultar si lloverá en Bogotá el día de hoy es sencillo mediante el Sistema Alerta Bogotá (SAB), según datos de la Alcaldía y el IDIGER. Solo debe ingresar al sitio web oficial del SAB, donde podrá encontrar pronósticos, mapa de lluvias en tiempo real y actualizaciones sobre el estado del clima, lo que permite tomar decisiones informadas sobre sus desplazamientos diarios.

¿Qué efectos tiene el fenómeno de El Niño 2026 en el clima y las lluvias en Bogotá?

El fenómeno de El Niño 2026, según explicó el IDIGER, produce una reducción general de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas en Bogotá. Sin embargo, no significa la ausencia total de lluvias, ya que pueden presentarse lloviznas, vientos fuertes y granizadas especialmente durante octubre y noviembre, meses en los que se mantiene la segunda temporada de lluvias en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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