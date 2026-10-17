Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) convoca a la ciudadanía a participar en una experiencia única que reúne deporte y fe: ascender los 1.605 escalones del sendero del cerro de Monserrate este domingo 18 de octubre de 2026. De acuerdo con la información divulgada por el IDRD, este recorrido incluye tanto a las y los ciudadanos de Bogotá como turistas y feligreses que buscan llegar a la Basílica del Señor Caído, un emblemático santuario que se destaca por albergar la escultura del Señor Caído, obra del maestro Pedro de Lugo Albarracín, y una réplica de la Virgen de Montserrat. La tradición de recorrer Monserrate tiene también un sentido espiritual, especialmente con la costumbre de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, una práctica en la que personas devotas ascienden al cerro durante siete domingos consecutivos para elevar peticiones relacionadas con salud, trabajo y familia, entre otras.

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Más allá de su importancia religiosa, el sendero de Monserrate representa un reto físico y un espacio para contemplar la ciudad. El ascenso permite a quienes suben disfrutar de una de las vistas más completas y privilegiadas de Bogotá, mientras toman pausas para admirar el paisaje capitalino. De acuerdo con el IDRD, el horario habitual de acceso al sendero es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., excepto los martes, cuando permanece cerrado para realizar labores de mantenimiento. Es indispensable que quienes deseen realizar el ascenso tengan en cuenta varias recomendaciones: vestir ropa cómoda y calzado apropiado, hidratarse durante el recorrido y usar bloqueador solar. Adicionalmente, no se recomienda consumir alimentos durante el trayecto y es importante seguir las instrucciones de las autoridades presentes.

Al tratarse de una actividad demandante, el IDRD hace énfasis en que el ascenso es sugerido únicamente para personas mayores de 14 años. Está contraindicado, según la entidad, para mujeres embarazadas, personas con afecciones cardíacas, con enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, hipotensión, glicemia alterada, quienes dependan de oxígeno y personas con movilidad reducida. Tampoco se aconseja subir bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Otro punto relevante es la ausencia de baños públicos en el sendero, ya que no cuenta con la infraestructura necesaria para acueducto y alcantarillado.

Para quienes desean complementar su experiencia, se recomienda consultar canales oficiales para conocer horarios y detalles adicionales sobre la basílica, las eucaristías, así como el funcionamiento del teleférico y el funicular. El encuentro entre lo físico, lo espiritual y lo natural convierte este recorrido en una experiencia significativa para muchos habitantes y visitantes de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario recomendado para subir el sendero de Monserrate en Bogotá?

De acuerdo con la información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el horario habitual para el ascenso al cerro de Monserrate es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., con la excepción de los martes, cuando el sendero permanece cerrado por mantenimiento. Es importante respetar este horario para una mejor experiencia y seguridad.

¿Cuáles son las recomendaciones y restricciones para subir el sendero de Monserrate?

Según el IDRD, se aconseja vestir ropa y calzado cómodos, hidratarse, usar bloqueador solar y no consumir alimentos durante el recorrido. El ascenso está recomendado para personas mayores de 14 años, y debe evitarse por parte de mujeres embarazadas, personas con afecciones cardíacas, enfermedades respiratorias, condiciones de glicemia o presión arterial, movilidad reducida o quienes estén bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. No existen baños públicos en el sendero debido a la falta de servicios de acueducto y alcantarillado.

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