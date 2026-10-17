Por: Portal Bogotá

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De acuerdo con información oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este domingo 18 de octubre de 2026 la capital invita a sus habitantes y visitantes a sumarse a las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá, reconocida como el parque lineal más grande de la ciudad. Este espacio, activo en domingos y festivos de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., promueve la movilidad sostenible y el uso respetuoso del espacio público, convirtiéndose en una opción gratuita de recreación y bienestar físico y mental para quienes la frecuentan.

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La Ciclovía se extiende por un circuito de 141,46 kilómetros entre las principales vías de la ciudad, facilitando actividades deportivas, oportunidades para compartir en familia y eventos pensados para la integración y el cuidado de todos los asistentes. Habitantes y turistas disfrutan de actividades gratuitas que van desde la práctica de Pickleball y fútbol tenis, ubicadas en la carrera 9 con calle 116, hasta clases organizadas en los puntos ‘Bogotá en Forma’ en lugares como el parque Nacional, parque Santander y la avenida Boyacá con calle 152, según detalla la programación reportada por el IDRD.

Una particularidad de esta jornada es la presencia de servidores sociales, estudiantes que cumplen su servicio social y que están disponibles para orientar o ayudar a quienes lo necesiten en toda la extensión de la Ciclovía. Asimismo, se contará con los llamados ‘guardianes y guardianas’, personas encargadas de brindar asistencia, garantizando que el ambiente permanezca armónico y seguro para todos los usuarios.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS) tendrá puntos ‘Cuídate y sé feliz’ ubicados en lugares estratégicos como la carrera 7 con calles 85 y 28, la avenida Boyacá con transversal 3H y calle 26 con avenida Boyacá. Allí, los usuarios pueden acercarse para realizar una breve consulta sobre su estado de salud mientras disfrutan del recorrido.

Otra alternativa disponible es la Escuela de la Bicicleta, cuyo objetivo es brindar aprendizaje y práctica segura del ciclismo en puntos específicos en el interior de la ciudad, como avenida Boyacá con calle 138 y parque el Sol. Además, se informa que algunos tramos estarán temporalmente cerrados por la ‘Carrera Allianz 15K’, con suspensión parcial de la Ciclovía en la carrera 9 entre calles 116 y 134 y en la carrera 60, entre otros puntos previamente definidos.

Finalmente, se recomienda a los usuarios verificar la identificación del personal en la Ciclovía, ya que el equipo oficial no solicita pertenencias personales ni bicicletas prestadas, ni invita al desplazamiento a sitios apartados sin autorización del IDRD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles actividades deportivas y recreativas se pueden disfrutar en la Ciclovía de Bogotá este 18 de octubre de 2026?

Durante esta jornada, residentes y visitantes tendrán la oportunidad de participar en prácticas deportivas como Pickleball, fútbol tenis y clases físicas organizadas en puntos ‘Bogotá en Forma’. Además, existen puntos de consulta de salud gratuitos, la Escuela de la Bicicleta y la presencia de servidores sociales para garantizar orientación y acompañamiento durante el recorrido, según información del IDRD y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

¿Qué restricciones de movilidad y seguridad aplican en la Ciclovía de Bogotá por la Carrera Allianz 15K?

La Ciclovía tendrá suspensión parcial en algunos tramos por la realización de la ‘Carrera Allianz 15K’. Estará cerrada la carrera 9 entre calles 116 y 134 de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., y la carrera 60 entre calle 26 y calle 53, así como la calle 44 entre carrera 60 y carrera 50 de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. El IDRD recomienda verificar la identificación de los funcionarios y seguir las indicaciones oficiales en los tramos intervenidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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