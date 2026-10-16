Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha decidido priorizar el fútbol y reforzar el mantenimiento de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín. De acuerdo con información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), luego de su solicitud a la empresa Sencia para revisar la programación de conciertos y permitir la recuperación del césped, se confirmó que no se realizará en el estadio el concierto del cantante Fonseca, programado para el 24 de octubre de 2026. Esta decisión busca dar continuidad a los trabajos técnicos enfocados en la descompactación, aireación y mantenimiento necesarios para un terreno de juego óptimo.

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El IDRD continuará con la verificación de las condiciones técnicas de la cancha y supervisando el cumplimiento de las responsabilidades de Sencia, el concesionario a cargo. El objetivo principal de estas acciones es garantizar que los equipos que participan en la liga profesional de fútbol en Colombia, así como los aficionados, puedan disfrutar de partidos en un escenario que cumpla con altos estándares de calidad.

Daniel García Cañón, director del IDRD, explicó que la capital cuenta con mecanismos precisos de seguimiento y está trabajando junto con la interventoría para observar estrictamente el proceso de recuperación de la superficie de juego. Esta interventoría independiente se encarga no solo de vigilar los trabajos, sino también de evaluar y sustentar los informes que justifican todas las actuaciones que se llevan a cabo en el estadio. Adicionalmente, la administración distrital solicitó a Sencia la creación de un plan de contingencia que detalle los pasos, tiempos y especificaciones técnicas necesarias para que el principal escenario deportivo de Bogotá vuelva a albergar partidos de fútbol sin inconvenientes.

Como parte de esta política, la programación y operación del estadio continúan bajo responsabilidad del concesionario, pero el contrato vigente establece la prioridad absoluta del fútbol sobre otros eventos y determina que el césped debe mantenerse siempre en condiciones adecuadas para la competencia deportiva.

Además, según lo informado en la publicación oficial del IDRD en la red social X, esta reprogramación permite asegurar la calidad del escenario para los clubes y sus seguidores. Por esa razón, el concierto de Fonseca ha sido trasladado a las instalaciones del Vive Claro y tendrá lugar en la misma fecha, el 24 de octubre, según confirmó el propio cantante en sus canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el concierto de Fonseca no se realizará en el estadio El Campín de Bogotá?

El concierto de Fonseca, programado para el 24 de octubre de 2026, no se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín con el objetivo de priorizar la recuperación y el mantenimiento de la cancha. De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), esta medida fue tomada para asegurar que el césped se conserve en óptimas condiciones y no se altere, ya que la prioridad del estadio es la práctica y el espectáculo del fútbol profesional colombiano.

¿Qué funciones cumplen el IDRD y la interventoría en el mantenimiento de El Campín?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) es responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario en cuanto al mantenimiento y recuperación de la gramilla del estadio El Campín. Por su parte, la interventoría independiente es la encargada de revisar que todas las acciones se ajusten a lo estipulado en el contrato, presentando informes sobre la calidad de los trabajos realizados y velando por que el escenario esté siempre en condiciones ideales para el fútbol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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