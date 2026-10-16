Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de octubre, Bogotá se convierte en epicentro de la celebración artística y cultural gracias a la colaboración entre el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Cinemateca de Bogotá y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Estas instituciones se unen para conmemorar el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El objetivo de esta conmemoración es crear conciencia sobre la importancia de proteger, recuperar y compartir la memoria audiovisual que constituye parte esencial del patrimonio cultural de una sociedad. Según la información oficial publicada en Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, la programación incluye tanto proyecciones como muestras audiovisuales centradas en el patrimonio y la memoria.

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Uno de los momentos más destacados de esta programación es el homenaje a Augusto Bernal Jiménez, crítico, académico, cineclubista y director de la Cinemateca Distrital, además de fundador de la Escuela de Cine Black María. De acuerdo con la misma fuente, Bernal fue un referente en la escritura, formación y divulgación cinematográfica, tareas que, aunque no siempre se conservan en soportes materiales, resultan indispensables para mantener vivo el pensamiento sobre las obras fílmicas. El homenaje se compone de tres actividades principales: una muestra expositiva en Calle Museo, abierta del 20 de octubre al 16 de noviembre de 2026; la construcción de un fanzine a partir de sus textos en la BECMA; y un encuentro central programado en la Sala Capital el 27 de octubre, en el que participan varias instituciones y colectivos relacionados con la cinematografía.

La agenda también ofrece una serie de proyecciones especiales que inician el 17 de octubre a las 6 p. m., con la Muestra de resultados de la invitación cultural “Celebración del Home Movie Day / Día del Cine Casero 2026”, actividad llevada a cabo entre el 4 de septiembre y el 7 de octubre. Dentro del ciclo cinematográfico, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano presenta la restauración y preservación de cuatro clásicos del cine nacional de 1986: ‘La boda del acordeonista’, ‘A la salida nos vemos’, ‘Pisingaña’ y ‘La mansión de Araucaima’, cuyas proyecciones tienen lugar en distintas fechas y horarios.

La celebración culmina el 28 de octubre, a las 4 p. m., con la presentación especial de ‘Alma provinciana’ de Félix Joaquín Rodríguez, estrenada en 1925 y valorada como una de las piezas centrales del periodo silente del cine colombiano. Esta obra cumple 100 años y aborda un drama romántico que expone los conflictos sociales de la época, especialmente la brecha entre campo y ciudad, así como las tensiones de clase.

La programación completa y la información de cada actividad pueden consultarse en la página web y redes sociales de la Cinemateca de Bogotá (fuente: Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades hacen parte del homenaje a Augusto Bernal Jiménez en Bogotá?

El homenaje a Augusto Bernal Jiménez consiste en una muestra expositiva en Calle Museo entre el 20 de octubre y el 16 de noviembre de 2026, la elaboración colectiva de un fanzine a partir de sus textos en la BECMA y un encuentro central el 27 de octubre en la Sala Capital, según información de Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa.

¿Cuáles son las películas restauradas que se proyectarán en el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual en Bogotá?

Durante la celebración, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano exhibirá cuatro cintas restauradas del cine colombiano de 1986: ‘La boda del acordeonista’, ‘A la salida nos vemos’, ‘Pisingaña’ y ‘La mansión de Araucaima’. Sus funciones están programadas en distintas fechas y horarios en la Cinemateca de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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