Bogotá tendrá nuevos cierres viales este domingo 18 de octubre por cuenta de la Carrera Allianz 15K Bogotá 2026, competencia atlética que recorrerá 15 kilómetros entre el norte de la ciudad y el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

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Las restricciones comenzarán desde la noche del sábado y se extenderán durante la mañana del domingo, por lo que se recomienda a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación.

(Ver también: Inminente cierre total en importante puente del sur de Bogotá: se avecinan largos trancones)

La Secretaría Distrital de Movilidad emitió concepto técnico favorable al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) presentado por la organización de la carrera. El dispositivo contempla cierres y restricciones temporales en diferentes vías de la capital, con afectaciones progresivas a medida que avance la competencia.

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La salida estará ubicada en la avenida carrera 9, en inmediaciones del Parque Country Comodoro, mientras que la meta estará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Cierres viales en Bogotá por la Carrera Allianz 15K

Los primeros cierres se aplicarán en el sector de salida desde el sábado 17 de octubre. En la calle 133, entre la avenida carrera 9 y la carrera 10, se cerrará la calzada sur desde las 6:00 p. m. y la norte desde las 10:00 p. m. La habilitación de ambas está prevista para la mañana del domingo.

También desde las 10:00 p. m. del sábado se cerrará la calzada occidental de la avenida carrera 9, entre la avenida calle 134 y la calle 133, hasta las 7:45 a. m. del domingo. A esa misma hora comenzará el cierre de la calzada sur de la avenida calle 134, entre la carrera 10 y la avenida carrera 9, con apertura prevista para las 10:00 a. m.

El domingo, las restricciones se extenderán a otros corredores de la ciudad. Estos son los principales tramos afectados:

Avenida carrera 9 y diagonal 92

Avenida carrera 9, entre la calle 134 y la avenida calle 100: cierre de la calzada occidental entre las 7:45 a. m. y las 10:20 a. m.

Diagonal 92, entre la avenida calle 100 y la calle 92: cierre de la calzada occidental en el mismo horario.

Avenida NQS y sector de Teusaquillo

Avenida NQS, entre la calle 92 y la calle 69: cierre de dos carriles de la calzada occidental desde las 6:45 a. m. hasta las 10:50 a. m.

Conectante de calzada rápida a lenta de la avenida NQS: cierre total entre las 6:30 a. m. y las 10:50 a. m.

Avenida NQS, entre la calle 68 y la diagonal 61C: cierre de la calzada lenta en sentido norte-sur, entre las 7:45 a. m. y las 10:50 a. m.

Diagonal 61C, entre la avenida NQS y la avenida carrera 24: cierre total hasta las 11:10 a. m.

Avenida carrera 24, entre la diagonal 61C y la calle 57: cierre de la calzada occidental hasta las 11:15 a. m.

Transversal 28, entre la calle 57 y la calle 53B Bis, y carrera 28, entre la calle 53B Bis y la avenida calle 53: cierres desde las 7:45 a. m. hasta las 11:15 a. m.

Avenida calle 53 y alrededores del Parque Simón Bolívar

Avenida calle 53, entre la carrera 28 y la avenida carrera 60: cierre de la calzada norte hasta las 11:30 a. m.

Carrera 58, entre la avenida calle 53 y la calle 44: cierre total hasta las 11:35 a. m.

Calle 44, entre la carrera 58 y la avenida carrera 60: cierre de la calzada norte hasta las 11:35 a. m.

Avenida carrera 60, entre la calle 44 y la avenida calle 63: cierre de la calzada occidental hasta las 11:45 a. m.

Avenida calle 53, entre la avenida carrera 60 y la carrera 66A: cierre de las calzadas norte y sur hasta las 11:40 a. m.

Recomendaciones para movilizarse en Bogotá

Ante las restricciones, la organización de la Carrera Allianz 15K Bogotá 2026 recomienda a conductores, residentes, usuarios del transporte público, ciclistas y peatones anticipar sus recorridos y considerar tiempos adicionales de viaje, especialmente en el norte, centro y occidente de la capital.

Asimismo, se aconseja utilizar rutas alternas, prestar atención a la señalización y seguir las instrucciones del personal logístico y de las autoridades de tránsito. Los ciudadanos también deberán respetar los tramos restringidos y mantener libres los accesos para facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

(Ver también: Prohibido pasar: Pereira restringe peatones y vehículos cerca del Edificio Invico tras el terremoto)

Quienes tengan previsto desplazarse durante la mañana del domingo deberán tener en cuenta los horarios de cierre y habilitación de las vías, pues las restricciones se levantarán progresivamente a medida que avance la competencia y se desarrollen las labores correspondientes.

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