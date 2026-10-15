Un hombre fue capturado en Bogotá luego de robar una camioneta y esconderse en el parqueadero de un hospital para evitar ser encontrado por las autoridades. Según informó la Policía Metropolitana, durante el procedimiento fue recuperado el vehículo, una Kia cuyo valor fue estimado en 130 millones de pesos.

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Las imágenes de vigilancia incluidas en el video difundido por la institución muestran parte de los movimientos nocturnos del sospechoso y el lugar en el que habría intentado ocultarse. La grabación hace parte del material con el que las autoridades documentaron el procedimiento que terminó con su captura.

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Durante el operativo, los uniformados también incautaron una pistola traumática de color negro y varios cartuchos de munición. La Policía presentó estos elementos como parte de las evidencias del caso, junto con la camioneta recuperada, que aparece estacionada en un garaje mientras los agentes adelantan el procedimiento.

En el video también se observa al hombre detenido, con ropa oscura y la cabeza inclinada, rodeado por varios policías. La institución no entregó en la información suministrada detalles adicionales sobre la identidad del capturado ni sobre su situación judicial, pero confirmó la recuperación del vehículo y la incautación del arma traumática.

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