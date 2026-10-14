La Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar por el estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín y las condiciones en las que se ejecuta el contrato de concesión del escenario deportivo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “No admitiremos más excusas”: Galán pide proceso contra Sencia por la grama de El Campín)

El organismo de control busca establecer si las condiciones de operación y mantenimiento del estadio han causado afectaciones a los intereses patrimoniales del Distrito. Para ello, examinará las obligaciones del concesionario, la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y las posibles consecuencias económicas relacionadas con la disponibilidad del escenario.

La decisión se conoció después de una visita administrativa adelantada por la Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría, durante la cual se revisó el estado del terreno de juego y la documentación suministrada por el concesionario y el IDRD.

Lee También

🚨 #Atención | Abrimos una Indagación Preliminar enfocada en establecer si las condiciones de operación y mantenimiento del Estadio Nemesio Camacho El Campín, la gramilla y sus diversos componentes, han generado afectaciones a los intereses del Distrito y su patrimonio. Más información: https://t.co/RBpaglPZ1t #ContraloríaDeBogotá — Contraloría de Bogotá D.C (@ContraloriaBta) October 14, 2026

Qué investigará la Contraloría por el estado de la gramilla de El Campín

La indagación preliminar examinará el cumplimiento del contrato de concesión No. IDRD-CTO-2772-2024, especialmente las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de la gramilla, la disponibilidad del estadio para eventos deportivos y la responsabilidad por los costos de recuperación o reemplazo del terreno de juego.

También se revisará el papel de la interventoría, vinculada mediante el contrato No. IDRD-SG-3959-2024, y la supervisión ejercida por el IDRD. En ese punto, la entidad buscará establecer si se cumplieron las obligaciones de vigilancia y seguimiento, así como la justificación de los pagos efectuados con recursos públicos.

Otro aspecto será determinar si la indisponibilidad del estadio, los posibles aplazamientos o las cancelaciones de partidos han traído consecuencias económicas, reclamaciones, indemnizaciones u otras contingencias que puedan comprometer los recursos del Distrito.

Contrato de El Campín: también revisarán los ingresos por conciertos

Además de la indagación preliminar sobre la gramilla, la Contraloría adelantará una auditoría de cumplimiento al contrato de asociación público-privada (APP) del estadio, una actuación independiente que ya estaba contemplada en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal de 2026.

Esta revisión tendrá un alcance más amplio, pues evaluará la ejecución del contrato y la gestión del IDRD, desde la etapa de factibilidad hasta la transición a la fase de construcción.

Entre los asuntos que examinará el organismo están el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la estructuración y sostenibilidad del modelo financiero y las contraprestaciones económicas que debe recibir Bogotá por la concesión.

La auditoría también incluirá los ingresos derivados de eventos musicales, un aspecto relevante por el uso del estadio para conciertos y otros espectáculos, además de su función como escenario para competencias deportivas.

La Contraloría evaluará, asimismo, la efectividad de los mecanismos de supervisión e interventoría para determinar si se están protegiendo adecuadamente los recursos y los intereses del Distrito.

* Pulzo.com se escribe con Z