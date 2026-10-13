Un fuerte trancón afecta la movilidad en la vía Cota-Siberia-Bogotá, donde se reportan demoras de más de dos horas para los conductores que transitan por este corredor. La congestión se presentaría en ambos sentidos y estaría relacionada, de manera preliminar, con un choque múltiple en el sector de la báscula de Siberia.

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La situación complica los desplazamientos de quienes se movilizan entre Cota, los municipios cercanos y Bogotá, especialmente por la conexión con la calle 80, uno de los principales accesos a la capital.

Según el reporte inicial, el accidente involucraría varios vehículos. Sin embargo, hasta el momento no cuento con información confirmada sobre cuántos automotores estarían implicados, si hay personas lesionadas o cuáles son las causas del choque.

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La magnitud de las demoras reportadas también hace necesario que los conductores contemplen posibles cambios en sus tiempos de desplazamiento. No obstante, no pude verificar la duración exacta de las restricciones ni la existencia de rutas alternas recomendadas por las autoridades para esta emergencia.

#CUNDINAMARCA. Reportan un monumental trancón en la vía Cota – Siberia – Bogotá en ambos sentidos, con retrasos de más de dos horas. La congestión al parecer, se debe a un choque múltiple en el sector de la báscula de Siberia. ⚠️🚗 https://t.co/5ugr3ucZVo — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 14, 2026

¿Qué se sabe del accidente en la vía Cota-Siberia?

Por ahora, el reporte disponible ubica el incidente en el sector de la báscula de Siberia y señala afectaciones en ambos sentidos de circulación. La información sobre el choque múltiple y los retrasos superiores a dos horas permanece pendiente de confirmación oficial.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá publica reportes sobre las novedades viales de la capital, mientras que los canales de tránsito de Cundinamarca pueden aportar información adicional sobre el corredor.

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