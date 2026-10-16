Por: Portal Bogotá

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En Tunjuelito, la participación ciudadana es vista como un eje fundamental para la transformación de las comunidades y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. De acuerdo con la Alcaldía Local de Tunjuelito, en el marco del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la Semana Distrital de la Participación busca, precisamente, generar escenarios donde el diálogo, la integración comunitaria, la cultura ambiental, la inclusión y la democracia participativa sean los protagonistas en los barrios de la localidad.

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La agenda, que se extiende desde el 17 hasta el 24 de octubre de 2026, incluye eventos que abarcan distintos frentes clave para el desarrollo local. Todos los días, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., se lleva a cabo la mega toma de votaciones para los Presupuestos Participativos en puntos estratégicos de alta concurrencia, permitiendo a la ciudadanía priorizar propuestas y tomar decisiones sobre los recursos y las necesidades del territorio. Según declaraciones de Claudia Collante, alcaldesa local de Tunjuelito, esta iniciativa es una oportunidad para “reflexionar, jugar, aprender y tomar decisiones sobre el futuro de nuestra localidad”, resaltando la importancia de que todas las voces tengan espacio en la discusión pública.

La programación arranca el 17 de octubre con espacios dedicados a la salud y al bienestar integral, así como a la reflexión colectiva acerca de los desafíos ambientales relacionados con la cuenca del río Tunjuelo. El domingo se concentran en el impulso a los emprendimientos juveniles, mientras que el lunes la educación ambiental es el centro, con la Feria Tunjuelito Juega Verde sobre el cuidado del agua y la biodiversidad.

A lo largo de la semana, talleres, cine foros y actividades de autocuidado para mujeres buscan no solo fortalecer la inclusión, sino propiciar el intercambio comunitario. El jueves se destacan las actividades en torno a la integración musical y la reflexión sobre diversidad sexual e identidad. Para quienes apuestan por la sostenibilidad y la equidad, la programación del viernes contempla espacios ambientales, formación con enfoque de género y juegos tradicionales en colaboración con las Juntas de Acción Comunal (JAC), además de un diálogo sobre la cuenca del río Tunjuelo y la democracia participativa. El sábado 24 de octubre, estudiantes y jóvenes cierran con un Foro de Robótica en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez.

La Alcaldía Local de Tunjuelito hace un llamado a la comunidad, organizaciones sociales y familias a sumarse a estos encuentros gratuitos, convencida de que en la localidad “todas las voces cuentan” y la participación es la base de una ciudad más justa e incluyente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye la Semana Distrital de la Participación en Tunjuelito?

La Semana Distrital de la Participación en Tunjuelito integra una variada agenda que comprende talleres de bienestar, laboratorios ciudadanos sobre el río Tunjuelo, ferias ambientales, eventos dedicados a juventudes, cine foros, jornadas de autocuidado, encuentros comunitarios y un foro de robótica. Todas estas actividades buscan fomentar el diálogo, la corresponsabilidad y el protagonismo ciudadano en el desarrollo local, de acuerdo con la programación oficial divulgada por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

¿Qué es un Presupuesto Participativo y cómo funciona en la Semana Distrital?

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de democracia participativa que permite a la ciudadanía decidir sobre la asignación de recursos públicos y priorizar propuestas según las necesidades del territorio. En la Semana Distrital de Tunjuelito, se realizan jornadas continuas de votación en puntos estratégicos, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., para que los habitantes puedan elegir y definir en qué temas y proyectos enfocar el gasto público local, fortaleciendo la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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