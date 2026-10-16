Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una jornada de participación ciudadana promovida por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), que tendrá lugar el sábado 17 de octubre del 2026 en el Canal Salitre. La iniciativa, enmarcada en la Semana Distrital de la Participación, busca, según RenoBo, abrir un diálogo directo con los ciudadanos acerca de este importante eje ambiental, que forma parte de la Actuación Estratégica Calle 72.

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La intervención es fruto del trabajo conjunto con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Durante la jornada, se desarrollarán distintas actividades diseñadas para imaginar, debatir y dibujar nuevas formas de cuidar y disfrutar el espacio público. Todo se llevará a cabo desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., en la carrera 50 No. 71 Bis, costado occidental de la estación avenida Chile, detalló la invitación oficial de RenoBo.

El evento contempla varios espacios creativos y de interacción. Uno de ellos es el "Parchadero", un lugar pensado para que los asistentes se tomen una pausa o compartan con otras personas, experimentando la ciudad de manera más pausada. También se contará con el “consultorio de la Dra. Corazón”, un espacio lúdico enfocado en reflexionar, mediante un test, sobre la relación que tienen los ciudadanos con el espacio público, especialmente con el Canal Salitre.

En cuanto al componente ambiental, la actividad “El destino de los residuos” invita a los asistentes a llevar un residuo personal para, a través de una insólita lectura de tarot, descubrir su destino final, fomentando así una reflexión sobre el impacto de nuestros desechos. Adicionalmente, quienes acudan podrán participar en recorridos “Reimaginemos el Canal Salitre”, donde se observarán las dinámicas propias del canal, identificando aspectos susceptibles de mejora y plasmando propuestas a través de ejercicios de dibujo abiertos a todos, sin necesidad de experiencia previa. Los recorridos tendrán dos horarios: 10:00 a. m. y 11:30 a. m., según datos de RenoBo.

Una parte importante de la jornada será el espacio informativo y de conversación sobre la Actuación Estratégica Calle 72. RenoBo destaca que allí los ciudadanos pueden conocer las características de este proyecto de transformación urbana y expresar sus opiniones o inquietudes. Actividades como estas, recalca la entidad, abren la puerta a la construcción colectiva de ciudad y permiten sumar voces a los futuros posibles para el espacio urbano de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Actuación Estratégica Calle 72 en Bogotá?

La Actuación Estratégica Calle 72, según información proporcionada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), es una apuesta de transformación urbana que incluye al Canal Salitre como un eje ambiental clave. Durante la jornada ciudadana, los asistentes pueden conocer sus generalidades, resolver dudas y dialogar sobre las posibilidades de mejora y los futuros escenarios para este espacio.

¿Cuáles son las actividades de participación ciudadana en el Canal Salitre?

De acuerdo con RenoBo, la jornada del 17 de octubre del 2026 en el Canal Salitre contará con actividades como el “Parchadero” para compartir y descansar, el “consultorio de la Dra. Corazón” para reflexionar sobre la relación con el espacio público, la actividad “El destino de los residuos” con un enfoque ambiental y los recorridos “Reimaginemos el Canal Salitre”, en los que se invita a proponer y dibujar mejores formas de cuidar este eje urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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