Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá será el escenario de un espectáculo que rinde homenaje a la riqueza de las culturas y la imaginación sin fronteras. El próximo sábado 17 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m., el Teatro de la Montaña, en el sector San Isidro Patios de la localidad de Chapinero, recibirá la presentación de ‘Breves historias del mundo’, una propuesta de la emblemática compañía de títeres Hilos Mágicos, que celebra cinco décadas de trayectoria. Este evento, respaldado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Teatridanza, confirma el compromiso de la ciudad con el impulso al teatro independiente y la circulación de las artes escénicas, de acuerdo con información publicada en el portal oficial de Bogotá.

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‘Breves historias del mundo’ invita al público a sumergirse en una experiencia cargada de fantasía, narración, música y humor. La obra recurre a títeres, muñecos sobre zancos y personajes fantásticos para transportar a los asistentes a universos culturales diversos, donde las antiguas leyendas y los relatos orales son el punto de partida. A través de relatos visuales y sonoros, la puesta en escena propone celebrar la diversidad cultural y reconocer la imaginación como un lenguaje que une a personas de distintas procedencias.

La producción de Hilos Mágicos, agrupación que cumple 50 años acercando el arte de los títeres a niñas, niños, familias y otros públicos, destaca por su creatividad y por el uso de recursos teatrales que convierten cada historia en una experiencia lúdica. Mediante la combinación de tradición oral, música y diversas técnicas de manejo de muñecos, el espectáculo sostiene que el arte puede ser una puerta para descubrir y valorar otras culturas. De acuerdo con la fuente consultada, la propuesta también busca fortalecer la presencia de compañías independientes que mantienen vivas formas de narración escénica.

La entrada para este evento será mediante un ‘trueque solidario’, en el que cada asistente podrá aportar un huevo, alimentos no perecederos o elementos de aseo, promoviendo así la participación comunitaria y la solidaridad en torno a las artes. Este gesto reconoce alternativas creativas para el acceso a espectáculos culturales y fomenta el encuentro alrededor del teatro.

De esta forma, ‘Breves historias del mundo’ se consolida como una invitación para disfrutar en familia y redescubrir la magia de las historias tradicionales, resaltando su capacidad de unir a las personas, superar las barreras culturales y motivar el intercambio solidario a través del arte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se presentará ‘Breves historias del mundo’ de Hilos Mágicos en Bogotá?

La presentación de ‘Breves historias del mundo’, a cargo de la compañía Hilos Mágicos, tendrá lugar el sábado 17 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m. en el Teatro de la Montaña, ubicado en la carrera 13 Este No. 97-10, kilómetro 5 vía La Calera, en el sector San Isidro Patios de Bogotá, según datos publicados en el sitio oficial de la ciudad.

¿En qué consiste el trueque solidario para entrar a la función de Hilos Mágicos?

El trueque solidario es una modalidad de ingreso en la que quienes asistan al evento podrán participar entregando un huevo, alimentos no perecederos o elementos de aseo. Este sistema busca fortalecer la solidaridad comunitaria y ofrecer una alternativa de acceso a las artes escénicas, conforme a la información de la agenda cultural de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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