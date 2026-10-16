La desaparición de Diana Sofía Díaz, una adolescente de 14 años, mantiene en angustia a sus familiares en Bogotá, quienes buscan información que permita encontrarla. La joven fue vista por última vez el pasado 15 de octubre, después de salir de su institución educativa en el sector de Voz a la Primavera, en el sur de la capital.

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De acuerdo con el relato de sus familiares en CityTV, la menor acostumbraba a regresar caminando a su vivienda después de terminar sus actividades escolares. Sin embargo, ese día no llegó a casa y, con el paso de las horas, la preocupación de sus padres aumentó al no tener noticias sobre su paradero.

Una de las dificultades que enfrenta la familia para comunicarse con Diana Sofía es que, según sus padres, la adolescente no tiene celular ni utiliza redes sociales. Esta situación limita las posibilidades de contactarla directamente o de conocer información sobre sus últimos movimientos por medio de canales digitales.

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Ante la ausencia de la joven, sus seres queridos emprendieron una búsqueda con ayuda de amigos, familiares y autoridades. No obstante, aseguran que hasta el momento no han logrado establecer dónde se encuentra. También manifestaron su inconformidad porque, según su versión, no recibieron colaboración de la institución educativa para acceder a las cámaras de seguridad que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

Los padres describen a Diana Sofía como una joven juiciosa y atenta a los llamados de su familia. Además, señalaron que antes de su desaparición no habían tenido discusiones ni situaciones que les permitieran anticipar que la adolescente se ausentaría de su hogar, por lo que siguen sin encontrar una explicación para lo sucedido.

Mientras continúa la búsqueda, los familiares hacen un llamado a la comunidad de Bogotá para que comparta cualquier información que pueda ayudar a encontrar a la menor. También solicitan el apoyo de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y establecer su paradero. Cualquier dato relevante puede ser importante para que Diana Sofía regrese con sus seres queridos.

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