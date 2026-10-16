Un robo a pasajeros de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) terminó con la captura de uno de los presuntos responsables en el centro de Bogotá. El asalto ocurrió en el sector de Bicentenario, donde varios sujetos intimidaron a los usuarios con armas cortopunzantes para quitarles sus pertenencias, entre ellas dos maletas con dispositivos electrónicos avaluados en 8 millones de pesos, según informó Citytv.

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Entre las víctimas identificadas se encuentran una mujer y un menor de edad. Después de cometer el hurto, los sospechosos escaparon del vehículo, pero los afectados pidieron ayuda a patrulleros que se encontraban en la zona. La reacción de los uniformados permitió activar un plan candado para buscar a los involucrados.

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Durante el operativo, los policías ubicaron a uno de los señalados cuando intentaba huir a pie por el sector de La Candelaria. Los uniformados lo interceptaron y, al practicarle una requisa, encontraron un cuchillo y elementos que correspondían a los objetos reportados como robados.

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La teniente coronel Elizabeth Erazo, comandante de la estación de Policía de La Candelaria, explicó que los responsables utilizaron armas cortopunzantes para intimidar a los pasajeros. Las pertenencias recuperadas fueron reconocidas por las víctimas, lo que permitió avanzar en el procedimiento policial.

Aunque uno de los presuntos implicados fue detenido, los demás involucrados lograron escapar. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad del sector para tratar de identificarlos. Entretanto, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de hurto agravado y calificado.

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