Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante el mes de octubre, el Avenida Chile Centro Comercial y Financiero en Bogotá destaca como uno de los principales escenarios culturales al ofrecer una amplia programación inspirada en el terror, el cosplay y los videojuegos. De acuerdo con información publicada en "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", esta experiencia busca reunir a familias y visitantes de todas las edades en torno a la creatividad y el arte, abordando el terror desde una perspectiva sensorial y cultural, especialmente a través de la propuesta denominada "Arte de las Sombras".

Sigue a PULZO en Discover

La agenda de actividades incluye concursos, talleres, exhibiciones de arte, danza, literaturas e invitados especiales. Entre los eventos destacados, el centro comercial albergará una galería de arte, talleres de ilustración con enfoque en el estilo denominado Dark Anime, sesiones dedicadas al K-Pop titulado "Dark Edition", espacios para disfrutar relatos literarios de terror y suspenso, así como la presencia de artistas invitados.

El 16 y 17 de octubre, entre las 11:00 a.m. y las 6:00 p.m., los asistentes podrán sumergirse en el universo artístico del terror y el suspense. Posteriormente, los días 23 y 24 de octubre, la programación incorpora talleres de maquillaje orientados al terror, clubes de lectura dedicados a los géneros de suspenso y terror, nuevas lecturas y una pasarela acompañada de un concurso de cosplay, permitiendo a los participantes mostrar su creatividad y habilidades para caracterizar personajes icónicos.

El cierre de este mes temático llegará con la celebración de Halloween el 30 y 31 de octubre, también desde las 11:00 a.m. En estos días se organizarán concursos de disfraces para participantes individuales y familiares, una pasarela de cosplay, actividades aeróbicas, presentaciones de K-Pop y el desarrollo del podcast "Entre Tintas y Sombras".

Una de las novedades más atractivas es la Zona Gamer ubicada en el Hall Gastronómico, donde el público podrá interactuar con diversos objetos, criaturas y elementos provenientes de historias de terror reconocidas a nivel mundial. Además, las vitrinas con figuras y escenarios ambientados de misterio y fantasía permiten conocer más sobre la cultura geek, el anime y el K-Pop. Según la fuente, esta campaña sigue la filosofía cultural del centro comercial y busca fomentar la educación, la creatividad y la integración a través de distintas expresiones artísticas.

Las actividades tendrán lugar en la dirección Avenida Chile Calle 72 No 10-34, en el cuarto piso del centro comercial. De acuerdo con la advertencia, este evento no pertenece a la agenda cultural del Distrito.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales en la programación de terror y cosplay en Avenida Chile Centro Comercial y Financiero?

La programación principal incluye galería de arte, talleres de ilustración Dark Anime, K-Pop Dark Edition, literatura de terror, talleres de maquillaje, clubes de lectura, concursos y pasarelas de cosplay, concursos de disfraces y experiencias como la Zona Gamer. Todas estas actividades están enfocadas en la temática del terror y se distribuyen en diferentes fechas durante octubre.

¿Qué es el Dark Anime y cómo se explora en los talleres del evento?

El Dark Anime es un estilo de ilustración y animación relacionado con temáticas oscuras, de terror o misterio, y en los talleres del evento se aborda como una expresión artística que permite a los asistentes aprender técnicas de ilustración y explorar historias cargadas de suspenso, adaptándolo al concepto cultural del terror planteado en la agenda del centro comercial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z