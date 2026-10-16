Por: Portal Bogotá

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El Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB) está impulsando una iniciativa para que los ciudadanos aporten registros fotográficos de murciélagos. La intención de esta convocatoria es identificar distintas especies presentes en la ciudad y enriquecer la ‘Guía Bogotá Silvestre’, un documento que recopila información sobre parte de la fauna local, como mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, de acuerdo con información publicada en el OAB. Entre las especies de murciélagos que hacen parte de esta guía se encuentran el murciélago sin cola, el murciélago frutero aterciopelado, el murciélago sureño rojo, el murciélago de cola libre del Brasil, el murciélago orejón pardo, el murciélago orejudo, el murciélago nevado o canoso de cola peluda y el murciélago frutero bogotano.

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Hasta el momento, estas especies no disponen de registro fotográfico dentro de la guía, por lo que el OAB hace un llamado específico a quienes tengan imágenes que puedan ayudar a complementar este documento. Los interesados pueden enviar sus fotografías al correo info.oab@ambientebogota.gov.co. Las imágenes seleccionadas serán incluidas con los créditos correspondientes, de acuerdo con la información oficial del OAB. Esta acción busca documentar y visibilizar la presencia de estos animales en Bogotá, fortalecer el conocimiento sobre la biodiversidad local y motivar su protección.

De acuerdo con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en el mundo existen más de 1.400 especies de murciélagos y cerca de 200 se encuentran en Colombia. Los murciélagos cumplen funciones esenciales para el equilibrio ecológico, como la dispersión de semillas, la polinización de distintas plantas y el control de insectos que podrían afectar cultivos y ecosistemas. Además, según la misma fuente, la investigación con murciélagos ha permitido desarrollar avances relacionados con la prevención de coágulos sanguíneos en seres humanos, a partir de la saliva del murciélago vampiro común.

A pesar de ciertas ideas erróneas, estos animales no son ciegos y la mayoría de sus especies no representan ningún riesgo para las personas. Conocer y comprender las características y los aportes de los murciélagos permite fomentar una convivencia adecuada y valorar su contribución a los ecosistemas. El OAB también señala que las principales zonas de avistamiento de murciélagos en Bogotá están en reservas distritales de humedal y parques ecológicos de montaña. Si usted cuenta con registros visuales de murciélagos en Bogotá, el envío de estos materiales será un aporte fundamental para el conocimiento y conservación de la fauna silvestre capitalina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la función ecológica de los murciélagos en Bogotá?

En Bogotá, los murciélagos contribuyen al equilibrio de los ecosistemas mediante la dispersión de semillas, la polinización de plantas y el control de poblaciones de insectos, según el Observatorio Ambiental de Bogotá y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Estas funciones ayudan a mantener la biodiversidad y proteger cultivos y ambientes naturales en la ciudad.

¿Cómo puede usted contribuir a la ‘Guía Bogotá Silvestre’ con fotografías de murciélagos?

Si usted dispone de fotografías de murciélagos en Bogotá, puede enviarlas al correo info.oab@ambientebogota.gov.co para que sean evaluadas y posiblemente incluidas en la ‘Guía Bogotá Silvestre’. Su participación ayudará a documentar y difundir la presencia de estas especies, además de promover acciones de protección para la fauna local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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