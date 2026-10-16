Por: Portal Bogotá

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Bogotá y su área de influencia consolidan su posición como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera directa en Colombia. De acuerdo con el reporte más reciente de Invest in Bogotá, durante el primer semestre de 2026, la región recibió 56 proyectos de inversión extranjera directa, que representan una suma estimada de 456 millones de dólares estadounidenses y han estado relacionados con la creación de 6.265 empleos. Estas cifras muestran no solo el interés sostenido de los capitales internacionales, sino también una tendencia positiva en la generación de nuevas oportunidades laborales para la ciudad y sus habitantes.

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La comparación con el desempeño del año anterior es clara. Entre enero y junio de 2025, se reportaron 5.507 empleos asociados a proyectos de inversión, lo que significa que en el mismo periodo de 2026 se presentó un aumento del 13,8 %. Este avance ha sido interpretado por Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá, como una demostración de la capacidad de adaptación de la región en un entorno internacional desafiante. Según Durán, “más allá del número de proyectos, vemos señales importantes en el crecimiento de los empleos estimados asociados, en el mayor tamaño promedio de las inversiones y en una mayor diversificación sectorial”.

Los datos presentados por Invest in Bogotá revelan que de las 114 iniciativas de inversión extranjera nueva y de expansión anunciadas para Colombia en este periodo, 56 se destinaron precisamente a Bogotá-Región. Así, la dinámica de la capital y su zona metropolitana fue responsable del 69,1 % de los nuevos empleos estimados relacionados con capital extranjero en todo el país durante el semestre.

La procedencia de los proyectos también aportó a la riqueza de la oferta local. Inversionistas de 21 países escogieron a Bogotá durante este semestre, con Estados Unidos a la cabeza y 16 iniciativas equivalentes al 28,6 % del total. Le siguieron Suiza, España, Reino Unido, Japón y Perú, que también mostraron confianza en la ciudad.

En cuanto a sectores, el informe destacó que Retail y Productos de Consumo, los Servicios Corporativos y los servicios de software y tecnologías de la información (TI) reunieron un 57 % de los proyectos. Servicios Corporativos y Software y Servicios TI tuvieron una participación relevante en los montos de inversión, concentrando aproximadamente el 41 % del capital estimado. Otro dato relevante fue la expansión sectorial: en total, los proyectos abarcaban 19 sectores de la economía, lo que representa seis sectores adicionales respecto al año anterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa inversión extranjera directa y cómo impacta a Bogotá?

La inversión extranjera directa corresponde a la colocación de capital en un país por parte de empresas o personas de otro país, con el objetivo de establecer actividades empresariales que generen empleo y dinamizan sectores productivos. En Bogotá, estos recursos han traído nuevos proyectos, más empleos y una mayor diversificación en la economía local, según Invest in Bogotá.

¿Cuáles son los principales países que invirtieron en Bogotá en 2026?

De acuerdo con el informe de Invest in Bogotá, Estados Unidos lideró la lista de países inversores en el primer semestre de 2026, con 16 proyectos que representan el 28,6 % del total. Suiza, España, Reino Unido, Japón y Perú también figuran entre los principales países que impulsaron la llegada de capital extranjero a la ciudad.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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