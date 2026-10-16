Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, avanza un ambicioso proyecto que promete fortalecer la capacidad científica y académica de la ciudad. Se trata del nuevo edificio de laboratorios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, iniciativa de gran impacto que fue visitada recientemente por Carlos Felipe Reyes, gerente general de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), con el fin de hacer seguimiento técnico y administrativo a su desarrollo, según información publicada por RenoBo.

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El edificio, concebido para elevar los estándares de la formación universitaria, tendrá 18 niveles, incluidas tres plantas subterráneas dedicadas a parqueaderos. Además, contará con una notable infraestructura interna: 11 salas de software, 23 laboratorios especializados, tres salas y dos laboratorios diseñados para doctorado, un aula múltiple, ocho salas de tutorías y hasta un observatorio astronómico. Las facilidades de movilidad y acceso también son destacables, ya que se han reservado espacios para 47 automóviles, 119 bicicletas y 16 motos, atendiendo a la diversidad de necesidades de quienes harán uso de la infraestructura.

De acuerdo con la información entregada por RenoBo, se espera que la entrega de la obra tenga lugar en el primer trimestre de 2027. Este proyecto, dirigido especialmente a la comunidad estudiantil de la Universidad Distrital, beneficiará a más de 7.000 personas entre estudiantes de pregrado y posgrado. Según palabras de Carlos Felipe Reyes, "no es solo una obra de infraestructura: son 23 laboratorios especializados y un observatorio astronómico que ampliarán las posibilidades de investigación de más de 7.000 estudiantes de la Universidad Distrital".

El propósito de la intervención, de acuerdo con RenoBo, es consolidar un equipamiento estratégico para la ciencia y la tecnología en Bogotá. Con ello, no solo se incrementa la capacidad de formación de posgrado, sino que se promueve la investigación aplicada y se fortalece el papel de la universidad pública como generadora de oportunidades. Durante su visita, Reyes subrayó la importancia de controlar exhaustivamente los tiempos de ejecución y los estándares de calidad, de modo que el nuevo edificio cumpla con las expectativas tanto de la ciudad como de la comunidad académica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características principales del nuevo edificio de laboratorios de la Universidad Distrital?

El nuevo edificio de laboratorios contará con 18 niveles que incluyen tres sótanos para parqueaderos. Sus características principales son 11 salas de software, 23 laboratorios especializados, tres salas y dos laboratorios de doctorado, un aula múltiple, ocho salas de tutorías y un observatorio astronómico. También incorporará parqueaderos para 47 automóviles, 119 bicicletas y 16 motos, conforme a la información suministrada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo).

¿Cuándo estará listo el nuevo edificio de laboratorios de la Universidad Distrital?

Según RenoBo, la obra tiene previsto ser entregada en el primer trimestre de 2027. Este plazo fue verificado durante la reciente visita de seguimiento técnico realizada por el gerente general, quien destacó la importancia de cumplir con los tiempos y estándares de calidad que requiere un proyecto de tal magnitud para la ciudad y la comunidad universitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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