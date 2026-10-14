La familia de Ayelén Sofía Páez Oliveros intenta reconstruir lo que ocurrió con la adolescente desde el 9 de agosto de 2025, cuando desapareció en Bogotá. Más de un año después, la identificación de sus restos permitió confirmar su fallecimiento, pero todavía no hay respuestas definitivas sobre las circunstancias de su muerte.

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(Vea también: Dan hipótesis y líneas de investigación sobre muerte de Ayelén Sofía; familia hizo petición)

Albeiro Páez, padre de la joven de 16 años, se refirió al caso en declaraciones a Noticias RCN y pidió prudencia frente a las versiones que circularon durante los meses de búsqueda. Para él, algunos de esos comentarios alimentaron falsas expectativas y dificultaron el proceso que atravesaba su familia mientras intentaba encontrarla.

El cuerpo fue encontrado el 22 de abril de 2026 en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, después de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre su presencia en ese lugar. Sin embargo, la identificación por parte de Medicina Legal y la notificación oficial a sus familiares se conocieron en octubre, más de 14 meses después de la desaparición.

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Durante ese tiempo, sus seres queridos recibieron información sobre supuestos avistamientos de Ayelén en distintas ciudades del país. Su padre incluso viajó a Medellín con la esperanza de encontrarla, siguiendo los reportes que le llegaban mientras continuaba la búsqueda.

Ahora, tras conocer el desenlace, Albeiro sostiene que los indicios que conoce apuntarían a que su hija habría muerto pocos días después de desaparecer. Esa es su interpretación de lo ocurrido, pero no constituye una conclusión oficial de la investigación judicial.

¿Por qué el padre de Ayelén Sofía cree que habría muerto pocos días después de desaparecer?

Durante la búsqueda, Albeiro recibió mensajes de personas que aseguraban haber visto a la adolescente en lugares como San Bernardo, Caucasia y Medellín. Cada información abría la posibilidad de encontrarla, por lo que el hombre decidió desplazarse a algunos de esos sitios para comprobar si su hija estaba allí.

“Que la vieron en San Bernardo, que la vieron en Caucasia, que la vieron en Medellín. Yo estuve en Medellín meses buscándola”, relató el padre, según la entrevista citada por La Kalle.

Sin embargo, esos reportes no permitieron establecer dónde estaba Ayelén ni confirmar que hubiera permanecido con vida durante los meses posteriores a su desaparición. La identificación de sus restos en Sopó cambió el rumbo de la búsqueda y dejó como prioridad esclarecer qué ocurrió durante ese periodo.

A partir de los indicios conocidos, Albeiro considera que su hija habría fallecido poco después de que se perdiera su rastro. La hipótesis contradice las versiones que recibió sobre supuestos avistamientos posteriores, pero todavía se necesitan pruebas y resultados de las diligencias judiciales para establecer una cronología de los hechos.

Por ahora, las autoridades no han confirmado públicamente la fecha exacta de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrió. Por eso, la interpretación del padre debe mantenerse diferenciada de los resultados que arroje la investigación.

El llamado del padre de Ayelén Sofía para frenar los rumores

Además de referirse a lo que cree que pudo suceder con su hija, Albeiro cuestionó los comentarios que circularon mientras la familia intentaba localizarla. Según contó, algunas personas la señalaban por supuestos comportamientos relacionados con el consumo de drogas o aseguraban que se encontraba en situaciones que no habían sido comprobadas.

El padre pidió que esas versiones no se presenten como hechos ciertos sin pruebas que las respalden. Para la familia, recibir información sobre posibles lugares en los que estaría la joven alimentaba la esperanza de encontrarla, pero los comentarios sin fundamento también aumentaban la incertidumbre.

Su petición cobra relevancia ahora que se confirmó la identidad de Ayelén. Aunque la búsqueda terminó con el hallazgo de sus restos, todavía falta esclarecer qué ocurrió con ella y determinar si otras personas tuvieron alguna participación en los hechos.

¿Qué falta por esclarecer en el caso de Ayelén Sofía Páez?

La investigación debe establecer las circunstancias de la muerte de la adolescente y reconstruir lo ocurrido desde su desaparición en Bogotá. La confirmación de su identidad por parte de Medicina Legal permitió resolver una de las principales incógnitas, pero no responde por sí sola cómo murió ni cuándo sucedieron los hechos.

También será necesario contrastar los testimonios y las pistas recopiladas durante los meses de búsqueda para determinar cuáles aportan información verificable al expediente. Los supuestos avistamientos, por ejemplo, no permiten concluir que Ayelén estuviera en las ciudades mencionadas sin elementos que confirmen esos reportes.

Mientras avanzan las diligencias, la familia espera conocer la verdad sobre lo ocurrido. La hipótesis planteada por Albeiro apunta a que la adolescente habría muerto pocos días después de desaparecer, pero esa posibilidad sigue pendiente de esclarecimiento oficial.

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