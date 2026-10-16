Por: El Espectador

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Las plazas de mercado de Bogotá han sido durante generaciones el escenario principal donde se transmite la memoria popular de la ciudad. Estos lugares no solo funcionan como puntos de comercio, sino que son testigos de innumerables historias que no quedan consignadas en libros ni archivos: recetas tradicionales, saberes sobre plantas medicinales y técnicas artesanales forman parte de un legado que se comparte de manera oral y cotidiana. Sin embargo, la continuidad de este patrimonio se encuentra en riesgo, y su preservación se ha convertido en una tarea prioritaria para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), según información de El Espectador.

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Desde 2024, el IDPC adelanta un exhaustivo inventario destinado a documentar los saberes de las plazas distritales de mercado. Este esfuerzo busca proteger no solo la infraestructura física, sino también los aspectos simbólicos y culturales que identifican a estos espacios. A octubre de 2026, el proceso cuenta con un registro de 96 actividades comunitarias y la participación de más de 1.500 personas, entre ellas comerciantes, cocineras tradicionales, yerbateros, artesanos y líderes. Las estrategias incluyen cartografías sociales, laboratorios de memoria, entrevistas, expediciones culturales y recorridos en los que las comunidades reconstruyen la memoria de sus plazas desde sus vivencias.

El trabajo permitió categorizar los oficios en cinco grupos: preparación y transformación de alimentos, comercio y abastecimiento alimentario, producción y comercio artesanal, saberes vinculados a la salud tradicional y servicios comunitarios. Estos oficios, aunque variados, comparten la capacidad de conectar dinámicas rurales y urbanas y consolidar redes de apoyo esenciales en la economía popular. Asimismo, facilitan la transmisión de conocimientos familiares que han evolucionado para enfrentar los retos actuales del comercio.

Uno de los aspectos más destacados es el papel de las mujeres en la transmisión generacional de saberes. En la Plaza Distrital Doce de Octubre, Blanca Gladys Camacho es un ejemplo de cómo la cocina tradicional ha unido a cuatro generaciones en torno a un mismo oficio. Señala que estos conocimientos no solo están ligados a las recetas, sino también a valores y formas de comprender el trabajo.

No obstante, uno de los mayores desafíos identificados es la falta de relevo generacional. Factores como los cambios económicos y la sostenibilidad amenazan la continuidad de ciertos oficios, y la preocupación por preservar estos saberes crece a medida que disminuye el interés de las nuevas generaciones. Durante 2026, el IDPC llevó a cabo nuevas jornadas y entrevistas en varias plazas, buscando documentar no solo qué actividades se desarrollan, sino quiénes las conservan y cómo se transmiten. Si estos saberes desaparecen, no solo hay una pérdida comercial: Bogotá perdería una parte fundamental de su identidad cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué oficios tradicionales se documentan en las plazas de mercado de Bogotá?

El inventario del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) ha identificado cinco grupos principales de oficios tradicionales en las plazas de mercado de Bogotá: preparación y transformación de alimentos; comercio y abastecimiento alimentario; producción y comercio artesanal; saberes asociados al bienestar y la salud tradicional, y servicios para la comunidad. Estos oficios mantienen la memoria colectiva y favorecen la transmisión de conocimientos entre generaciones, según la información de El Espectador.

¿Por qué es importante el relevo generacional en las plazas de mercado de Bogotá?

La documentación resalta que la ausencia de relevo generacional aumenta el riesgo de que saberes y oficios tradicionales desaparezcan. Si las nuevas generaciones no se interesan por estos oficios, se pierde no solo la oferta distintiva de las plazas, sino también una parte esencial de la memoria popular y la identidad cultural de Bogotá, de acuerdo con El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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