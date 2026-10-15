Por: El Espectador

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La programación de seis conciertos en el estadio El Campín de Bogotá, cuya realización estaba prevista hasta diciembre, quedó en entredicho tras la suspensión de dos partidos de fútbol profesional, uno programado por Millonarios y otro por Santa Fe, debido al deterioro de la gramilla. Este hecho generó una ola de inquietudes que ya han sido trasladadas a organismos judiciales y de control, abriendo un debate sobre el uso prioritario de la cancha y las responsabilidades contractuales de Sencia, empresa encargada de la administración del escenario, según información de El Espectador.

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El primer espectáculo en la lista es el concierto de Fonseca, agendado para el 24 de octubre. La veeduría ciudadana Vercontrol solicitó, por medio de acciones legales, la suspensión de este evento y los restantes que requieran montajes sobre el césped, argumentando que no debe permitirse el uso de la cancha hasta que no se certifique, mediante concepto técnico, que el terreno es apto para recibir partidos profesionales. Esta petición aún espera decisión de un juez.

Esta discusión trasciende la simple coincidencia de fechas entre espectáculos y partidos. Existen cuestionamientos de fondo sobre la programación de actividades ajenas al fútbol y la indefinición de una fecha para la recuperación total de la cancha por parte de Sencia. Además, la Contraloría de Bogotá abrió una investigación preliminar para analizar la concesión, las obligaciones contractuales y las actuaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que podrían desencadenar sanciones si se demuestra algún incumplimiento.

En cuanto a la tutela interpuesta, el presidente de Vercontrol, Juan Carlos Calderón España, solicitó la intervención de la Alcaldía de Bogotá, el IDRD, Sencia y la Secretaría Distrital de Ambiente. El argumento central es la afectación de derechos relacionados con la recreación, el deporte, la igualdad y el ambiente sano, según la misma fuente. La veeduría también exige evaluaciones técnicas certificadas para garantizar el estado óptimo de la gramilla y solicita que el IDRD obligue a Sencia a entregar el campo en las condiciones recibidas en octubre de 2024.

Las autoridades, entre ellas la Contraloría y el IDRD, investigan elementos como el cumplimiento de los contratos frente al mantenimiento de la gramilla, los posibles sobrecostos y el daño fiscal, así como el modelo de Asociación Público-Privada. El IDRD, representado por Daniel García Cañón, anunció la solicitud a Sencia de un plan de contingencia y la revaluación de los conciertos de octubre para privilegiar la recuperación del campo. Sencia, por su parte, ofreció disculpas y prometió fortalecer el mantenimiento, aunque sigue sin aclarar cuándo estará lista la cancha.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron partidos en El Campín por el estado de la gramilla?

La suspensión de partidos en El Campín obedeció al deterioro de la gramilla, detectado tras la programación de varios conciertos, lo que llevó a que la cancha no cumpliera con las condiciones mínimas requeridas para el fútbol profesional. Según El Espectador, esta situación provocó preocupación entre los equipos locales y organismos de control.

¿Qué papel cumplen el IDRD y Sencia en la administración del estadio El Campín?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) es la entidad pública que supervisa el contrato de concesión del estadio, mientras que Sencia es la empresa encargada de administrar el escenario y velar por el adecuado mantenimiento de la gramilla. Conforme a El Espectador, ambas entidades están bajo revisión por posibles incumplimientos relacionados con la calidad del césped y el uso del estadio para eventos no deportivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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