Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha extendido una invitación abierta a la ciudadanía para asistir a la presentación de "Romper el Silencio", una serie documental que explora las causas profundas del conflicto armado en Colombia. El evento se llevará a cabo en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69 en Bogotá, el viernes 16 de octubre de 2026, con horario de 4:00 a 6:00 p. m. La entrada es libre y está sujeta a la capacidad del recinto, lo que motiva a agendarse con anticipación y asistir en compañía de familiares y amigos para garantizar su participación, de acuerdo con la información publicada por el portal bogota.gov.co.

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"Romper el Silencio" no busca ser la versión oficial de la historia colombiana reciente, sino una provocación al pensamiento crítico y al diálogo abierto sobre las razones, lógicas y motivaciones que han estado presentes en el desarrollo del conflicto interno del país. Según Idartes, esta serie documental consta de tres piezas audiovisuales, cada una orientada no solo a relatar, sino a deconstruir lo vivido, permitiendo a la audiencia comprender las dinámicas ocultas y los aspectos menos evidentes que han nutrido la confrontación armada durante décadas.

El evento incluirá espacios de interacción posteriores a las proyecciones, como la opción del micrófono abierto y un café, donde expertos acompañarán la conversación. Este formato busca fomentar el intercambio de puntos de vista entre asistentes y especialistas, posibilitando el análisis colectivo de los temas expuestos. De acuerdo con bogota.gov.co, el ciclo está pensado para facilitar diálogos francos y reflexivos, evitando la repetición de errores pasados.

Esta iniciativa se inscribe dentro de las actividades gratuitas que Idartes y el CEFE Chapinero promueven regularmente para consolidar la cultura y el arte como herramientas de construcción social y memoria. Así, la invitación se extiende a quienes desean comprender a fondo la historia reciente de Colombia y participar de una experiencia colectiva de aprendizaje y discusión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presentará la serie documental "Romper el Silencio" en Bogotá?

La serie documental "Romper el Silencio" será proyectada en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69 de Bogotá, el viernes 16 de octubre de 2026, en horario de 4:00 a 6:00 p. m. La entrada es libre hasta completar aforo, según detalló Idartes en bogota.gov.co.

¿De qué trata la serie documental "Romper el Silencio" sobre el conflicto armado en Colombia?

"Romper el Silencio" es una serie documental que indaga en las causas profundas del conflicto armado colombiano. Compuesta por tres piezas, la producción invita al público a reflexionar y dialogar sobre los intereses y motivos detrás del conflicto, sin presentar una versión definitiva de la historia, según informó Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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