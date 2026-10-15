Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, orientada a promover espacios de esparcimiento, inclusión y bienestar, la Alcaldía Local de Tunjuelito llevó a cabo una significativa jornada en el Parque Jaime Duque con la participación de 110 personas con discapacidad y sus cuidadores. De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía Local de Tunjuelito, este evento también contó con la presencia de 8 integrantes del Consejo Local de Discapacidad, lo que permitió afianzar el acompañamiento institucional y la articulación entre distintos actores sociales.

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La jornada se configuró como una oportunidad única para compartir experiencias, disfrutar de actividades al aire libre y tomar distancia de las rutinas diarias asociadas a las labores de cuidado. Según la organización, este espacio tuvo como objetivo favorecer el bienestar integral, el esparcimiento y la generación de momentos significativos para las familias participantes. Además, el encuentro promovió el fortalecimiento de redes de apoyo comunitario y la sensibilización sobre la importancia de garantizar escenarios inclusivos para el descanso y la recreación.

Durante la visita, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las atracciones y escenarios emblemáticos del Parque Jaime Duque. Esta dinámica buscó subrayar la relevancia de iniciativas que visibilicen la labor de las personas cuidadoras, favoreciendo la inclusión y la equidad en espacios públicos del territorio.

Claudia Collante, alcaldesa local de Tunjuelito, expresó que con estas jornadas se busca “brindar bienestar, recreación y apoyo a las personas con discapacidad y a sus cuidadores, garantizando espacios de integración que reconozcan su labor y fortalezcan el tejido social en Tunjuelito”. Además, aseguró que la administración seguirá promoviendo iniciativas que amparen la inclusión y el sano aprovechamiento del tiempo libre en entornos seguros y enriquecedores.

En continuidad con esta línea de trabajo, la Alcaldía Local de Tunjuelito reiteró su compromiso con la población con discapacidad y sus familias, señalando la importancia de seguir avanzando en acciones territoriales que permitan el ejercicio pleno de sus derechos y la apropiación de escenarios de recreación y cultura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de la recreación inclusiva para personas con discapacidad y sus cuidadores?

La recreación inclusiva, según lo visto en la jornada de la Alcaldía Local de Tunjuelito, favorece el bienestar integral, el esparcimiento y la creación de redes de apoyo. Estos espacios ofrecen oportunidades para que las familias compartan, rompan rutinas y fortalezcan lazos comunitarios, mejorando el ambiente social y el reconocimiento de los derechos de quienes desempeñan labores de cuidado.

¿Cómo contribuye la Alcaldía Local de Tunjuelito a la inclusión de personas con discapacidad?

Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, el apoyo a personas con discapacidad y sus familias se manifiesta en el desarrollo de eventos recreativos y culturales, así como en el fortalecimiento de redes de apoyo. Estas acciones buscan garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y propiciar la apropiación de espacios abiertos e incluyentes para el disfrute y la integración social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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