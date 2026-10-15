Por: Portal Bogotá

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La ciencia y el aprendizaje interactivo serán protagonistas en un taller de arqueobotánica que se desarrollará en Bogotá, gracias a la alianza entre la Secretaría Distrital de Cultura, recreación y Deporte y Maloka Bogotá. De acuerdo con información publicada en el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la actividad permitirá a los asistentes experimentar de forma práctica el trabajo de la arqueobotánica, una disciplina dedicada al estudio de restos vegetales hallados en contextos arqueológicos, esenciales para desentrañar cómo las sociedades del pasado se relacionaban con el entorno natural.

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El taller tendrá lugar el viernes 16 de octubre de 2026, en la sala BIO de Maloka, ubicada en la carrera 68D # 24A - 51, y tendrá una duración de tres horas, desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. El ingreso será gratuito pero requerirá inscripción previa, permitiendo que más personas interesadas en el tema puedan sumarse a la experiencia.

De acuerdo con el anuncio, el evento busca acercar a los ciudadanos al uso de microscopios, una herramienta fundamental para observar y analizar evidencias vegetales que han permanecido a lo largo del tiempo. Además, la actividad contará con la presencia de un docente invitado de arqueobotánica de la Universidad Externado de Colombia, quien guiará la exploración científica y proporcionará herramientas para comprender la importancia de la arqueobotánica. Según lo expuesto, restos como semillas, frutos y maderas resultan vitales para reconstruir aspectos relacionados con la alimentación, las prácticas agrícolas, los intercambios y los modos de vida de comunidades antiguas.

Durante el taller, usted podrá conocer de manera práctica cómo se lleva a cabo este tipo de investigación, descubriendo la manera en que la observación detallada de pequeños restos ayuda a reconstruir historias y entender mejor el patrimonio. El uso de microscopía permitirá revelar detalles que no se perciben fácilmente y mostrará cómo los expertos combinan diversas evidencias científicas para estudiar la relación entre lo vegetal y las sociedades humanas.

Este ejercicio pedagógico no solo ofrece una mirada al pasado, sino que también destaca cómo la investigación científica ayuda a comprender y reinterpretar el patrimonio de una ciudad como Bogotá. Es una oportunidad para quienes sienten curiosidad por la arqueología, las ciencias naturales y la historia social, poniendo en perspectiva la conexión entre el conocimiento científico y la memoria colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse al taller de arqueobotánica en Maloka Bogotá?

Para asistir al taller de arqueobotánica organizado por la Secretaría Distrital de Cultura, recreación y Deporte y Maloka Bogotá, usted debe registrarse previamente en un formulario de inscripción digital, requisito indispensable para acceder a la entrada gratuita. Esta información fue suministrada en el portal oficial y se destaca que la inscripción es obligatoria debido al cupo limitado del evento.

¿Qué se aprende en un taller de arqueobotánica y cuál es la importancia del microscopio?

En el taller de arqueobotánica, los participantes aprenden a identificar y analizar restos vegetales como semillas y maderas encontrados en contextos antiguos, valiéndose de microscopios para observar detalles invisibles a simple vista. Comprenderán cómo estas evidencias aportan información valiosa sobre la alimentación, agricultura y formas de vida de sociedades del pasado, así como el papel fundamental del microscopio para revelar características esenciales que permiten interpretar el patrimonio y comprender la historia de una región como Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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