Por: El Espectador

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La Alcaldía de Bogotá ha anunciado una próxima convocatoria dirigida a quienes deseen iniciar estudios doctorales en universidades colombianas, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea). De acuerdo con lo divulgado por Atenea, este programa llevará el nombre ‘Roberto Zarama’ y ofrecerá la financiación de hasta 81 créditos educativos condonables para cursar uno de los 27 programas doctorales priorizados en siete instituciones de educación superior del país. Entre los principales beneficios que destacaron desde la entidad se encuentran la financiación total de la matrícula, apoyos económicos para sostenimiento, recursos para investigación y movilidad internacional, además de una línea de crédito sin intereses durante el periodo de formación doctoral. Los seleccionados podrán comenzar sus estudios en el primer semestre de 2027.

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Sobre los requisitos y el alcance de este apoyo, Atenea especificó que quienes aspiren a uno de estos cupos deberán adelantar desde ya la solicitud de admisión en la universidad y programa de su interés, pues una carta de aceptación será indispensable en el proceso de postulación. Aunque no se trata de becas directas sino de créditos educativos condonables, estos están sujetos a condiciones que el propio programa establecerá. Entre los beneficios destacaron: financiación del 100 % de la matrícula, un auxilio de sostenimiento de 27 millones de pesos cada semestre, recursos hasta por 45 millones de pesos para el desarrollo del proyecto doctoral, más de 7,6 millones de pesos para movilidad internacional y la ventaja de acceder al crédito educativo con tasa de interés nula, según la información oficial de Atenea.

Respecto a las universidades aliadas, quienes resulten seleccionados podrán elegir entre la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de La Sabana, la Universidad El Bosque, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Las áreas de investigación priorizadas por el programa buscan que los proyectos aporten soluciones a desafíos territoriales de Bogotá y Cundinamarca, enfocados en economía circular, transición energética y salud. Dentro de estas líneas se destacan temas como ordenamiento territorial, biodiversidad, construcción de paz, salud pública, seguridad alimentaria y acceso a energías sostenibles.

La apertura de inscripciones será el lunes 19 de octubre de 2026 a las 8:00 a. m., y cerrarán el lunes 9 de noviembre a las 8:00 p. m., de acuerdo con los canales oficiales de Atenea. Los interesados deberán contar con la admisión en alguno de los 27 programas prioritarios y remitir una propuesta de investigación alineada con los objetivos del programa. Se recomienda a los aspirantes iniciar cuanto antes los trámites de ingreso universitario y preparación del proyecto de investigación, pues ambos son imprescindibles para poder aplicar a uno de los 81 créditos de financiación que ofrecerá la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a las becas de doctorado financiadas por la Alcaldía de Bogotá?

Para aplicar a uno de los créditos educativos condonables del programa ‘Roberto Zarama’ de Atenea, las personas interesadas deben primero elegir uno de los 27 programas doctorales en las siete universidades participantes. Luego, deben adelantar el proceso de admisión universitario, conseguir una carta de aceptación y desarrollar una propuesta de investigación que responda a las necesidades de Bogotá y Cundinamarca en economía circular, transición energética o salud. Una vez abierta la convocatoria en octubre de 2026, deberán formalizar su inscripción en la plataforma oficial de Atenea.

¿Qué significa un crédito educativo condonable y cuáles son sus condiciones en esta convocatoria?

Un crédito educativo condonable, como el ofrecido en este programa, es un préstamo para estudios que puede ser perdonado bajo ciertas condiciones, generalmente vinculadas al cumplimiento del programa académico y requisitos de investigación. En el caso de la convocatoria de Atenea, el crédito cubre matrícula, sostenimiento, recursos para investigación y movilidad internacional, sin intereses, y podrá ser condonado si el beneficiario cumple los requisitos estipulados por el programa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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