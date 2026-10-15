Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El perro caliente, una receta emblemática de la gastronomía americana, se caracteriza por su sencillez y versatilidad. Esta preparación, recomendada por El Espectador, resalta el queso mozzarella rallado como el ingrediente clave que aporta suavidad y sabor. El tiempo estimado para preparar este platillo es de 15 minutos y su cocción requiere unos 25 minutos, rindiendo cuatro porciones. El procedimiento inicia con la cocción de la pechuga de pollo, la cual se hierve en agua con sal por 20 minutos o hasta que esté completamente cocida. Una vez lista, se deja enfriar, se desmenuza y se mezcla con la mitad de una salsa tártara, aportando una textura cremosa y un sabor delicado.

Sigue a PULZO en Discover

Las salchichas, elemento fundamental de la receta, se pueden cocinar en agua hirviendo o a la plancha durante cinco minutos, dependiendo de la preferencia. Paralelamente, se funde el queso mozzarella en una sartén a fuego bajo o en el microondas, asegurando que conserve su consistencia cremosa y fácil de untar. El montaje sigue abriendo los panes especiales para perro caliente, a los cuales se les unta una capa de queso fundido. A continuación, se colocan la salchicha y la mezcla de pollo con tártara. Para realzar el sabor, se añade otra porción de salsa tártara, salsa de tomate al gusto, piña picada o en salsa —que introduce un toque dulce—, y papitas ripio (también llamadas fosforito), que brindan una textura crocante. Finalmente, se sirve de inmediato, terminando con otra capa de queso fundido.

El trasfondo histórico del perro caliente se sitúa en la década de 1860, en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos. De acuerdo con El Espectador, aunque existen narraciones atribuyendo la popularización del plato a distintos inmigrantes, Harry Stevens fue quien le proporcionó relevancia. Stevens, reconocido por ser el único autorizado en vender alimentos dentro de los estadios de fútbol americano, catapultó el perro caliente a la fama entre los asistentes gracias a su entusiasmo y tradicional grito: "Pida su perrito caliente". Así, este bocadillo logró instalarse como uno de los favoritos de la multitud, sumando historia y sabor al menú estadounidense.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara un perro caliente americano con pollo y queso mozzarella?

La preparación de un perro caliente americano con pollo y queso mozzarella implica cocer pechuga de pollo en agua con sal, desmenuzarla y mezclarla con salsa tártara. Luego debe fundir queso mozzarella y untarlo en pan de perro caliente, agregar salchicha cocida, la mezcla de pollo, salsas, piña y papitas ripio, finalizando con más queso fundido antes de servir.

¿Cuál es el origen histórico del perro caliente según El Espectador?

Según El Espectador, el perro caliente surgió en la década de 1860 durante la Guerra Civil de Estados Unidos y alcanzó notoriedad gracias a Harry Stevens, quien fue el primero autorizado para vender alimentos dentro de estadios de fútbol americano, lo que convirtió este platillo en un favorito popular.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.