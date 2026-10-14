Un contingente de unos 600 militares estadounidenses se prepara para desplegarse en América Latina, en un movimiento que incluiría ejercicios conjuntos con fuerzas de Colombia y Honduras. Según The New York Times, los primeros integrantes de la 10.ª División de Montaña del Ejército de Estados Unidos comenzaron a llegar a una instalación de entrenamiento en la selva de Panamá.

Sigue a PULZO en Discover

El plan hace parte de una estrategia del Pentágono para ampliar la presencia militar estadounidense en la región y reforzar las acciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico. Las tropas que se encuentran en Panamá participarían posteriormente en maniobras con militares colombianos y hondureños.

Los soldados también podrían respaldar a integrantes de Operaciones Especiales de Estados Unidos que asesoran a fuerzas militares en redadas contra presuntos narcotraficantes. La información se basa en declaraciones de funcionarios y fuentes consultadas por el diario estadounidense.

El general Joseph A. Ryan, comandante del Ejército estadounidense para el hemisferio occidental, describió el cambio como “una reorientación hacia una región que durante décadas no fue una prioridad”, según el reporte. La estrategia también contempla asignar varios cientos de militares a un nuevo comando de operaciones para el hemisferio occidental, con sede en Miami.

Lee También

Este acercamiento se conoce después de otros acuerdos de cooperación militar. Colombia pactó con Estados Unidos la llegada, bajo préstamo, de tres aeronaves remotamente pilotadas MQ-9A Reaper, fabricadas por General Atomics Aeronautical Systems.

Estos equipos podrían apoyar misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, además de operaciones contra el narcotráfico y grupos armados criminales. Su capacidad para permanecer durante largos periodos en el aire permitiría vigilar corredores utilizados por estas estructuras.

El reporte original, titulado U.S. Is Sending Hundreds of Troops to Latin America, fue escrito por Eric Schmitt, Greg Jaffe y Annie Correal para The New York Times.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: