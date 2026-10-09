Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El senador Germán Rodríguez, miembro de Salvación Nacional, protagonizó una discusión pública con el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo durante una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional que tuvo lugar en el Congreso de la República. De acuerdo con información publicada en la red social X por el senador, este cuestionó abiertamente la presencia de Jaramillo en el acto, asegurando que, tras consultar con el protocolo del Congreso, pudo constatar que el exministro no figuraba como invitado oficial. En sus declaraciones, Rodríguez sugirió que Jaramillo habría sido invitado por el representante Jairo León Vargas, lo que sumó tensión al momento.

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Las críticas de Rodríguez no se limitaron únicamente a la asistencia de Jaramillo. El congresista fue contundente al calificarlo como “mentiroso”, y expresó su inconformidad porque el exministro se ubicó en la mesa directiva del evento. Rodríguez fue más allá y lo relacionó con decisiones previas que, según su opinión, habrían perjudicado a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el sistema de salud colombiano. Finalizó su mensaje lanzando una advertencia directa a Jaramillo, sugiriendo que debería buscar asesoría legal por “todo lo que se le viene encima”. Estas declaraciones fueron publicadas en X, donde Rodríguez insistió en el carácter agravante de la situación.

Por su parte, Guillermo Alfonso Jaramillo no tardó en responder a la confrontación. El exministro defendió su presencia en la ceremonia, afirmando que había sido invitado y criticó el intento de exclusión argumentando que no era válido que se pretendiera retirar a una persona de un acto institucional por razones políticas. Jaramillo recurrió también a X, donde cuestionó el sentido democrático detrás de la actitud de Rodríguez con la frase: “¿Esa es la democracia que dice defender?”.

El episodio terminó por agudizar las tensiones entre ambos. Mientras Rodríguez se mantuvo firme en sus cuestionamientos hacia Jaramillo, este último no cedió y defendió su derecho a participar en eventos de carácter público, rechazando que su presencia fuera vista como motivo de confrontación en un escenario institucional como el Congreso de la República.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué originó el enfrentamiento entre Germán Rodríguez y Guillermo Jaramillo durante la ceremonia de ascensos?

El enfrentamiento surgió cuando Germán Rodríguez cuestionó la presencia de Guillermo Alfonso Jaramillo en la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, asegurando que el exministro no estaba oficialmente invitado, lo que desencadenó una serie de señalamientos y respuestas públicas, según lo documentó el propio Rodríguez en X.

¿Por qué Germán Rodríguez calificó de “mentiroso” a Guillermo Jaramillo en el Congreso?

Rodríguez calificó de “mentiroso” a Jaramillo después de verificar con el protocolo del Congreso que el nombre del exministro no figuraba entre los invitados oficiales al evento. Además, el senador relacionó a Jaramillo con decisiones que considera nocivas para las instituciones del país y lo instó a buscar asesoría legal, según la información difundida en sus publicaciones en X.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: