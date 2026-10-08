Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un tenso episodio se presentó el 7 de octubre de 2026 en el Congreso de la República durante una ceremonia organizada para conmemorar los ascensos de la Policía Nacional. La situación se volvió polémica tras la intervención del senador Germán Rodríguez, quien increpó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y solicitó su retiro inmediato del lugar. Rodríguez, quien es parte de Salvación Nacional y mayor retirado de la Armada Nacional, expresó abiertamente su descontento con la presencia de Jaramillo en el evento, asegurando que sus posturas previas habían perjudicado a las Fuerzas Militares.

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Las palabras de Rodríguez, recogidas en la transmisión oficial, fueron contundentes: "Usted no tiene que estar aquí. Usted lastimó a las Fuerzas Militares. Haga el favor y se retira. Así no se hace. Respete esta ceremonia". A pesar de que Jaramillo respondió que su presencia era resultado de una invitación formal, el altercado fue grabado en video y se viralizó rápidamente, mostrando el momento en que el exministro opta por abandonar el recinto tras el cruce de palabras.

De acuerdo con la información, el senador Germán Rodríguez justificó su reacción recordando los enfrentamientos entre Jaramillo y la Fuerza Pública, argumentando que quienes formaron parte del anterior Gobierno, encabezado por Gustavo Petro, no deberían participar en espacios dedicados a homenajear a uniformados. Para Rodríguez, la política actual respalda a militares y policías, a diferencia de como, en su opinión, lo hizo la administración anterior. Posteriormente, reiteró que Jaramillo "no es bienvenido en eventos relacionados con la Fuerza Pública".

Frente a los cuestionamientos, Jaramillo rechazó de manera enfática los señalamientos del congresista y defendió su gestión afirmando que, durante su permanencia en el Gobierno, se reforzó el presupuesto de la Policía y se adelantaron mejoras en ascensos, salarios y condiciones para los uniformados. Sostuvo que la invitación al acto era oficial y no entendía cómo un senador podía pretender determinar quién asiste o no a una ceremonia institucional.

Este episodio reavivó el debate sobre los límites de la confrontación política en escenarios solemnes y el tipo de participación que deben tener exfuncionarios públicos en actos donde se reconoce la labor de integrantes de la Fuerza Pública, mostrando la persistencia de tensiones entre sectores políticos por los legados y políticas de las últimas administraciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Germán Rodríguez pidió que Guillermo Alfonso Jaramillo se retirara de la ceremonia de la Policía Nacional?

El senador Germán Rodríguez solicitó el retiro de Guillermo Alfonso Jaramillo de la ceremonia alegando que, como exfuncionario del anterior Gobierno, este había tenido posturas y enfrentamientos que, en su opinión, afectaron a la Fuerza Pública. Rodríguez sostuvo que quienes formaron parte de esa administración no deberían estar presentes en eventos que rinden homenaje a uniformados.

¿Qué argumentos dio Guillermo Alfonso Jaramillo tras ser increpado durante la ceremonia en el Congreso?

Guillermo Alfonso Jaramillo respondió a los señalamientos afirmando que asistió por invitación formal y defendió que durante su gestión en el Gobierno anterior aumentaron el presupuesto y mejoraron las condiciones de los uniformados. También cuestionó que un senador intente limitar la participación de invitados en actos oficiales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.