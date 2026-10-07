Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció de manera contundente durante el primer encuentro del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, enfocado en exigir justicia por el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. Durante su intervención, el mandatario subrayó la importancia de esclarecer el magnicidio: sostuvo que compartía la hipótesis de que este crimen podría haber sido un "crimen de Estado" y criticó con dureza al gobierno del expresidente Gustavo Petro, al señalar que bajo esa administración no hubo suficientes garantías para la oposición. Según De la Espriella, este tipo de hechos no puede quedar sin castigo.

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De acuerdo con lo expresado durante el evento, el presidente dejó claro que la búsqueda de la verdad y la responsabilidad no debe limitarse solamente a los autores materiales del asesinato, es decir, quienes ejecutaron el crimen. “La verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo”, puntualizó De la Espriella, y añadió que la justicia ha avanzado en identificar parte de la estructura detrás del magnicidio, pero persisten grandes incógnitas, especialmente respecto a quién fue el autor intelectual. Aseguró que su administración hará todo lo posible, "dentro del marco de la Constitución y la ley", para identificar con pruebas y ante jueces de la República a quienes realmente ordenaron el atentado.

Durante su discurso, De la Espriella indicó que la Policía, los organismos de inteligencia y todas las entidades estatales involucradas en esta investigación recibieron desde el inicio la instrucción de tratar el caso como un asunto de importancia nacional. Incluso, recalcó que, si es necesario, el gobierno continuará colaborando con otros países y compartirá información con organismos internacionales, para que ninguna frontera se convierta en refugio de quienes estuvieron detrás de la muerte del senador. Insistió en que no busca venganza, sino justicia y verdad para evitar impunidad.

Sobre el contexto político, el presidente resaltó que la oposición política tendrá garantías plenas bajo su gobierno, reconociendo el valor de la civilidad y la legalidad para quienes aspiren a reemplazarlo. Sin embargo, diferenció rotundamente el debate democrático de la violencia: no permitirá que el terrorismo se enmascare como oposición, ni que se utilicen vías ilegales bajo el pretexto del enfrentamiento político. Finalmente, saludó al padre de Miguel Uribe Turbay, quien será designado embajador en Reino Unido, y reconoció la presencia de altos funcionarios de Estado en el evento, como el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella habla de un 'crimen de Estado' en el caso de Miguel Uribe Turbay?

De la Espriella ha destacado la posibilidad de que el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, fuera un “crimen de Estado”, alineándose con la hipótesis que actualmente estudia la Fiscalía. Según dijo, considera que el régimen denunciado por Uribe Turbay tenía intereses en su muerte, y por esa razón, busca que se aclaren no solo los responsables materiales, sino también los intelectuales detrás del magnicidio.

¿Cuáles medidas ha prometido el gobierno para esclarecer el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

El mandatario aseguró que todas las instituciones implicadas, desde la Policía hasta los organismos de inteligencia, trabajan con instrucciones claras para que el caso tenga prioridad nacional. Adicionalmente, señaló que existe disposición a colaborar con organismos internacionales y realizar pesquisas fuera del país si eso contribuye a identificar a los responsables intelectuales del crimen.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.