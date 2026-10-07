Un momento de tensión se vivió en el Congreso de la República, durante una ceremonia de ascensos de la Policía, cuando el senador Germán Rodríguez protagonizó un fuerte cruce con Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud del gobierno de Gustavo Petro.

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Según quedó registrado en un video que circula en redes sociales, Rodríguez, senador de Salvación Nacional y mayor en retiro de la Armada Nacional, se acercó a Jaramillo para cuestionar su presencia en el acto institucional.

El reclamo fue directo. “Usted no tiene que estar aquí. Usted lastimó a las Fuerzas Militares, haga el favor y se retira, respete esta ceremonia por favor”, se escucha decir al congresista en las imágenes.

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El episodio ocurrió mientras se desarrollaba la ceremonia y, de acuerdo con los reportes sobre el momento, Jaramillo respondió que estaba allí porque había recibido una invitación de la Policía. El exministro había ocupado la cartera de Salud durante buena parte del gobierno Petro.

Rodríguez, sin embargo, insistió en su reclamo y volvió a referirse al supuesto trato que, desde su perspectiva, recibieron las Fuerzas Militares durante la administración anterior.

En otro momento del intercambio, el senador le dijo a Jaramillo: “Usted lastimó a las Fuerzas Militares. Me hace el favor y se retira; esto no se hace. Respete esta ceremonia, hágame el favor”, frase que también quedó registrada en video.

La escena rápidamente llamó la atención porque ocurrió en un evento institucional dedicado a integrantes de la Policía y en presencia de congresistas e invitados. Según reportó Semana, posteriormente Jaramillo salió del recinto.

El episodio también reavivó las diferencias políticas alrededor de la relación entre Jaramillo y la Fuerza Pública. Durante su trayectoria, el exministro ha cuestionado actuaciones de policías y militares en distintos momentos, entre ellos durante su paso por la Secretaría de Gobierno de Bogotá y durante las protestas de 2021.

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