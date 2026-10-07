Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, lanzó una dura acusación contra Gustavo Petro durante el ‘Summit’ del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay.

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En medio de su intervención, aseguró que el entonces presidente habría tenido conocimiento de los planes para asesinar a su hijo y lo señaló directamente como supuesto instigador del crimen.

El padre del político sostuvo además que Petro sabía que personas cercanas a él habían decidido acabar con la vida de Miguel Uribe Turbay y aseguró que el expresidente conocería quién dio la orden.

“Petro sabe quién lo mató”, manifestó.

Acá, sus declaraciones:

#POLÍTICA | Miguel Uribe Londoño calificó el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay, como un “crimen de Estado” y señaló al expresidente Gustavo Petro como el “instigador”. Agregó que el exmandatario habría intentado desviar la investigación. https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/9bzbgbn4E3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 7, 2026

Miguel Uribe Londoño habló de un “crimen de Estado”

Durante el mismo discurso, el padre de Miguel Uribe Turbay calificó el asesinato de su hijo como un “crimen de Estado”.

Según su versión, quienes participaron en el homicidio habrían actuado con “el respaldo, la tolerancia y la complicidad del poder público”.

Uribe Londoño también cuestionó la seguridad que tenía su hijo antes del atentado y afirmó que Petro “le negó la protección”.

Padre de Miguel Uribe cuestionó cómo avanzó la investigación por magnicidio

Otro de los puntos centrales del discurso fue la investigación por el asesinato. Miguel Uribe Londoño aseguró que Petro habría intentado desviar las pesquisas para evitar que se estableciera quién estuvo detrás de la orden de matar a su hijo.

“Petro sabe quién lo mató y siempre ha tratado de desviar la investigación para probar quién dio la orden”, afirmó.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.